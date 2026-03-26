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AK回應 MIRO見面會票價高條款「加辣」：公司希望流程順暢 「劇帝」謝君豪相隔多年再演喜劇

影視圈
更新時間：15:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-26 HKT

謝君豪、江𤒹生（Anson Kong，AK@MIRROR）、葛民輝、韋羅莎、魯文傑與蔡曉童到西九龍出席舞台劇《Magic Hour 魔幻時刻》記者會，活動上一眾演員分享角色，愛講話的葛民輝更不禁爆粗。

謝君豪恨與AK合作

「劇帝」謝君豪與AK首次合作，2人同樣角色有多重身份、互相合作有不少對手戲，謝君豪笑言有動作及爆破場面，但難不到他，會排戲及拉筋做準備，若練成6塊腹肌會與AK一起讓大家欣賞。談到謝君豪與呂爵安演《光明大押》時，獲對方推薦與AK合作，謝君豪笑言是自己想與AK合作，因睇過他在《失樂園》中的演出，覺得他做得很好，在舞台上似會發光。謝君豪期待與大家排戲，因近年少演喜劇，希望今次與大家過戲癮。

AK：問啲大哥先

AK表示面對陣容有點壓力，當中謝君豪與葛民輝更是首次合作，會放鬆心情去演出。不過正忙拍電影的他，4月亦有音樂演出，月底更會出新歌，AK指完成拍攝後會即時投入排練，笑言時間好似乳溝擠一擠就有，亦感恩上半年的工作安排滿滿。至於MIRO見面會方面被指票價過高，參加條款更「加辣」令粉絲不滿，AK指雖然自己不是參與近日的場次，但也有留意到粉絲的留言，「相信公司希望流程可以順暢，包括場地上的安全。（甚至禁止拍片會否太辣？）這方面我沒睇太細，當然希望活動可以滿足粉絲，不如大家問些大哥先！隊長最近太忙不要問他，可以問其他細的，哈哈！」

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