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林志玲寄語趁後生打好基礎︰要經濟獨立 黃曉明推拍電影再戰博士班

影視圈
更新時間：14:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-26 HKT

林志玲、黃曉明今早現身馬拉松活動。「台灣第一名模」林志玲表示在灣仔海濱跑步時，勾起不少做新人模特兒的回憶，指當年在會展出席時裝周，又說做了媽媽後，心態、生活上都有不少轉變，經常分享與孩子的日常生活，提醒媽媽們不要忘記保養，自言做家務時也會爭取時間敷面膜。

林志玲熱愛跳彈床

問她有無堅持長期運動？她表示喜歡游水、跑步和跳彈床，可訓練肺活量，又會透過瑜珈冥想靜心，並寄語年輕女孩要獨立思考、經濟獨立，趁年輕打好基礎，有家庭觀和世界觀說找到自信，人生美好：她感恩自己在華語電影黃金期，拍攝了吳宇森的《赤壁》而見識了業界頂尖團隊，也令觀眾認識她，「我要不斷進步，不能辜負他們。」黃曉明指跑馬拉松就像人生一樣，有些人跑不動都要跑，有些人跑到一半想休息再跑，不一定要跑到最後才是贏家；他形容現階段是人生中最放鬆的時候，「自己舒服和開心，就是人生贏家。」問他可有運動拍檔？他透露有時會約黃子韜、王鶴棣一起，笑有健身的黃子韜肥胖了，要友把勁減重。

黃曉明再戰博士班

黃曉明去年報考博士班，最後未被錄取，他笑言不感可惜，稱今年再戰，笑指希望成為家中第一個博士。他透露今年沒有接戲，皆因還未遇到喜歡的角色和劇本，「20幾歲時不會這樣，總覺得要找些事去做，現在不會了，不同年紀，心態上都會不同。」

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