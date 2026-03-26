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蔡卓妍指男友運動太勁大家各有各跑步：佢另一層次 待聲音痊癒再計劃開演唱會

影視圈
更新時間：13:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-26 HKT

黃曉明、林志玲、蔡卓妍、黃宗澤、鄧萃雯、呂良偉等今早（26日）出席一個馬拉松活動，眾星在台上分享對運動的看法，當司儀提到鄧萃雯18歲入行，打拼了40年，黃宗澤即笑問司儀「會不會聊天」，司儀隨即改口指鄧萃雯18歲入行，今日是她出道第一年，場面好笑，不過鄧萃雯未有介意，笑謂香港女生不害怕（曝露年齡）。70歲的呂良偉則自認全場年紀最大，又即場示範「呂式馬步」，教大家正確姿勢，身穿短裙的林志玲也有跟著做，但蹲下時不時用手掩著短裙，表情尷尬。蔡卓妍坦言不習慣早做運動，因零晨5點就要做準備，前一晚睡得輾轉反側，但精神尚不錯，講到她經常運動，跑步應難不到她？她笑言勤力和有沒有難度是兩回事，自嘲沒有大志，今次是志在參與，不是為攞冠軍。

蔡卓妍自嘲跑太慢

熱衷打網球的蔡卓妍透露早前與關智斌打網球，大讚他有天份，學了不久就打得很好，自己學了一段時間都只是險勝，但她不是想做運動員，好玩就得，談到男友林俊賢也對運動很在行，她笑指男友太勁太犀利，是另一層次，問到可想追到男友的層次？她笑說：「不用，我太慢，他除了工作都在鍛鍊，不要耽誤他的時間，我們各有各跑，見到就見，總會見到。」TWINS早前落區派奶茶，因粉絲太熱情險惹混亂，蔡卓妍更攬實驚青鍾欣潼，蔡卓妍表示沒有混亂，當日粉絲都聞風而至，「都是我們的粉絲，想張大合照影得靚一點，才叫大家不要擁擠。」

蔡卓妍落力向親友推介《再見UFO》

另外，「25+ 英皇群星演唱會」將於5月舉行兩場，有指粉絲買了門票後，才知道演出歌手未必兩場都出席，尤如抽盲盒，有粉絲擔心未能看到喜歡的偶像，蔡卓妍對此表示自己是small potato，這些事要問公司，她不能代表公司回應，指霍汶希也在場可問她，但霍汶希隨後表示不接受訪問。問蔡卓妍可怕粉絲不開心？她說：「我只能講我的粉絲很開心。（事前有告訴他們TWINS是演出哪一場？）不是，總之我的粉絲不會不開心，其他粉絲就不歸我管。TWINS在今次演唱會會有特別crossover，會有一些以前好少試的內容。（幾時開side track演唱會？）想了很耐，但我把聲仲未好，等好些時再計劃。」此外，蔡卓妍主演的電影《再見UFO》票房告急？她表示已很落力向親友推介，稱自己在南區長大，也有親戚住在華富邨，他們有計劃搞社區包場，又說男友還未捧場，笑他等家庭包場一起看，相信他會喜歡。

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