余錦基沽九龍塘大宅勁賺近2億 持貨逾半世紀升值253倍

商界名人香港足總名譽副會長余錦基趁樓市氣氛熾熱，近日以1.9億元天價，成功出售其持有逾半世紀的九龍塘超級豪宅，轉手大賺1.89億元，物業升值高達253倍，驚人回報羨煞旁人。

余錦基大宅面積逾8千呎

據悉，余錦基的大屋位於傳統富豪地段渭州道8號，面積達5,040方呎，建有一幢4層高的洋房，附設兩個泊車位。大屋實用面積約8,227平方呎，採四房兩廳間隔，空間感十足，盡顯大宅氣派。

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有指余錦基於1974年以75萬元購入，多年來用作自住，至2005年完成重建。雖然早前曾以2.5億元放盤，其後減價約6,000萬元，最終以1.9億元成交，但撇除重建費用，余錦基持貨長達52年，帳面賺超過1.89億元，投資眼光獨到。

余錦基人緣甚廣

余錦基是體育界猛人外，亦是商界翹楚，曾任多間上市公司主席，身家豐厚。余錦基熱心公益，身兼多項公職，更曾獲頒MBE勳章及太平紳士等榮譽。而且余錦基在圈中人緣甚廣，去年慶祝80大壽，在酒店宴會廳筵開多席，譚詠麟、陳百祥等藝人到賀，可見人脈超強。

地段在傳統名校區

余錦基持貨多年的大宅位於渭州道，地段優越，不但毗鄰多間本港傳統名校，而且交通便利，步行至九龍塘地鐵站及大型商場僅需10分鐘。市場消息指，現時九龍塘區獨立屋放盤叫價由4,900萬元至3.2億元不等，反映該區豪宅有價有市，深受富豪追捧。

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