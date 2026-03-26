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廖子妤奪雙料影后想賺更多 盼返家鄉置業讓廚師父親退休

影視圈
更新時間：08:45 2026-03-26 HKT
發佈時間：08:45 2026-03-26 HKT

「台灣第一名模」林志玲(Chiling)、廖子妤（Fish)、朱鑑然及湯令山等昨晚出席藝術展。首次與Chiling同場的Fish開心地表示：「我中學時期已經好鍾意Chiling，覺得佢好溫柔、好靚，EQ又高。」

Fish雙料影后工作不斷 

她亦透露最近喜事連連，有份參與的電影《夜王》票房破億之外，亦憑主演電影《像我這樣的愛情》，今年先後在第三十二屆「香港電影評論學會大獎」和「香港電影導演會年度頒獎禮」同樣奪得「最佳女主角」獎，坦言因此接多了工作。此外，她早前剛完成動畫《哪吒2》配音，說：「今次挑戰一人聲演兩個角色，分別扮演西海龍王和鶴童。」她指這是第二次聲演動畫，對上一次是《優獸大都會》，聲演黑幫小鼠。

廖子妤學AI實現天馬行空 

問到最近是否豬籠入水？Fish笑言可以再賺多些，並表示想接拍廣告讓大家開心。問到會否自行構思（度橋）？她說：「我讀書時修讀電影相關科目，當年畢業作品獲得『最佳導演獎』，但入行後覺得做導演很辛苦，現時做好演員工作，吸取多啲經驗。」她透露最近學習AI技術，「AI可以幫我畫story board，以及將天馬行空的想法用AI去實現。」她亦表示最近因工作關係錯過了幾次《夜王》宣傳，希望之後能參加慶功宴。

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