林志玲仙氣現身香港風采不減 51歲人母狀態大勇親授自信秘訣

51歲、有「台灣第一名模」之稱的林志玲（Chiling），昨日與廖子妤、朱鑑然及湯令山等以嘉賓身份，到中環置地廣場出席「VALENTINO 藝術晚宴揭幕巴塞爾藝術展」。久未在香港露面的林志玲狀態大勇，靚爆現身，她即入鄉隨俗以廣東話向大家打招呼：「大家好，我係Chiling，好耐冇見，大家好嗎？」期間有圍觀的粉絲見到Chiling即歡呼大叫：「好想妳！」Chiling亦走近對方，開心地與粉絲互動。

林志玲自信源於自身

被問到如何保持自信魅力？保養得宜的Chiling說：「自信不是他人能夠給予，是自己能夠獲得的。如果要保持一個好的狀態，就要多飲水和做運動，保持正能量。」她亦表示要做好情緒管理，當遇到困難的時候，不要放棄，要拿出勇氣解決問題，這份歷練會讓每個女人更有智慧。提到如何平衡家庭、事業及慈善工作？她直言婚後跟很多媽媽的體會一樣，覺得真的不容易，並笑言自己已揣摩到一個模式：「當工作的時候，會開動工作模式按鈕，百分百投入，下班的時候就關掉按鈕，回到家全心全意照顧孩子，把每件事做好。

Chiling相隔八年回歸戲劇

最近Chiling被拍到在橫店開工，相隔8年回歸戲劇演出，她透露：「劇中飾演一個背負枷鎖的女人，在沒有選擇下，內心又很渴望得到自由，覺得是很多當代女性的寫照，希望可以呈現不一樣的自己。」她亦表示正在推廣一個「兒童心理健康課程」，旨在讓小朋友在遇到困難時有能力應變及解決問題，希望回饋社會，讓整個社會更健康。她還說很掛念香港的燉奶、湯水和菠蘿包，並笑言到步後已吃了很多，更被身邊工作人員警告不要吃太多，以確保穿得下活動所需的服飾。

