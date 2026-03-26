尹光想跟盧鎮業組父子兵團合唱 認與「太子峰」撞樣丨專訪

尹光將於5月19日在文化中心舉行時代曲的演唱會，會有兩個嘉賓，其中一位是紅館做過他嘉賓的蝦頭（楊詩敏），大家一齊搞笑。今次演出好特別，有廣東小曲。問到可會邀請張家輝？尹光就大賣關子：「佢幫我拍過歌曲MV啫，啱啱睇晒佢嘅《絕命法官》，佢啲係影帝級演技。」 採訪：方騫平

剛剛去完澳門做歐陽萬成（Jimmy O.Yang）演出的表演嘉賓，同場嘉賓仲有王嘉爾及Tyson Yoshi。原來尹光跟Jimmy O.Yang好有緣：「Jimmy O.Yang全屋都係聽我嘅歌長大，尤其佢爸爸好鍾意我啲歌，最愛係《荷里活》及《十四座》。去年我喺美國開騷，佢哋兩父子專程買飛嚟捧我場，當時大家仲未認識，賭場經理來通傳，所以我喺台上多謝佢哋捧場，話完騷後同佢哋入後台影相，點知佢嘭嘭聲走咗上台同我合照。去年佢喺紅館開騷送咗3張飛畀我，每場都唱我我首《十四座》，其中一場我都係座上客，之後入後台影相及合照。Jimmy O.Yang好好㗎。」

尹光打入年輕人市場感振奮

成功打入年輕人市場的光哥坦言以今次最開心：「因為今次卡士真係大，全世界人都認識佢哋。最值得一提澳門唱完歌後，一班20多歲女fans竟然等我合照及簽名。」問到個唱會否請返對方做嘉賓？光哥自言不夠膽開口，亦請不起他：「佢咁忙邊得閒呀？佢肯我開心到不得了。」

盧鎮業較尹光靚仔

提到與《夜王》中的「太子峰」的盧鎮業（小野）撞樣，他笑說：「佢都似我後生時個樣，但佢比我靚仔，如果佢識唱歌，請佢做嘉賓，感覺好似兩父子咁。」尹光大讚《夜王》好好睇，好睇在肯講粗口，笑住講粗口講得好好聽，尤其子華神、鄭秀文及王丹妮做得非常好。

