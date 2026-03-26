Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹光想跟盧鎮業組父子兵團合唱 認與「太子峰」撞樣丨專訪

影視圈
更新時間：07:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-26 HKT

尹光將於5月19日在文化中心舉行時代曲的演唱會，會有兩個嘉賓，其中一位是紅館做過他嘉賓的蝦頭（楊詩敏），大家一齊搞笑。今次演出好特別，有廣東小曲。問到可會邀請張家輝？尹光就大賣關子：「佢幫我拍過歌曲MV啫，啱啱睇晒佢嘅《絕命法官》，佢啲係影帝級演技。」 採訪：方騫平

剛剛去完澳門做歐陽萬成（Jimmy O.Yang）演出的表演嘉賓，同場嘉賓仲有王嘉爾及Tyson Yoshi。原來尹光跟Jimmy O.Yang好有緣：「Jimmy O.Yang全屋都係聽我嘅歌長大，尤其佢爸爸好鍾意我啲歌，最愛係《荷里活》及《十四座》。去年我喺美國開騷，佢哋兩父子專程買飛嚟捧我場，當時大家仲未認識，賭場經理來通傳，所以我喺台上多謝佢哋捧場，話完騷後同佢哋入後台影相，點知佢嘭嘭聲走咗上台同我合照。去年佢喺紅館開騷送咗3張飛畀我，每場都唱我我首《十四座》，其中一場我都係座上客，之後入後台影相及合照。Jimmy O.Yang好好㗎。」

尹光打入年輕人市場感振奮

成功打入年輕人市場的光哥坦言以今次最開心：「因為今次卡士真係大，全世界人都認識佢哋。最值得一提澳門唱完歌後，一班20多歲女fans竟然等我合照及簽名。」問到個唱會否請返對方做嘉賓？光哥自言不夠膽開口，亦請不起他：「佢咁忙邊得閒呀？佢肯我開心到不得了。」

盧鎮業較尹光靚仔

提到與《夜王》中的「太子峰」的盧鎮業（小野）撞樣，他笑說：「佢都似我後生時個樣，但佢比我靚仔，如果佢識唱歌，請佢做嘉賓，感覺好似兩父子咁。」尹光大讚《夜王》好好睇，好睇在肯講粗口，笑住講粗口講得好好聽，尤其子華神、鄭秀文及王丹妮做得非常好。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
13小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
16小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
20小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:06
伊朗局勢｜伊朗外長：目前無意會談 白宮威脅「切勿誤判」｜持續更新
即時國際
1小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
15小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
14小時前
中東局勢｜伊朗據報拒絕美國停火方案 提「5點反提案」未關談判門
即時國際
8小時前