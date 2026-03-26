你是遲來的歡喜｜劇情懶人包、5大看點 魏哲鳴與鄭合惠子久別重逢
發佈時間：17:30 2026-03-26 HKT
（點我展開／收合）《你是遲來的歡喜》懶人包
劇情核心
- 故事開端：小說家阮喻因將自己的暗戀經歷改寫成小說，而陷入抄襲風波。
- 意外重逢：她求助律師時，竟重遇高中暗戀對象，如今已是律師的許淮頌。
- 雙向奔赴：許淮頌回國幫助阮喻，過程中揭開了當年暗戀並非單相思的真相，兩人最終迎來愛情與事業的圓滿。
- 許淮頌 (魏哲鳴 飾)：外表高冷的菁英律師，內心深情，為高中時就暗戀的阮喻精心策劃了這場重逢。
- 阮喻 (鄭合惠子 飾)：天賦異稟的小說作家，將少女心事寫成書，在許淮頌的幫助下化解危機，並收穫愛情。
- 人氣小說改編：改編自晉江文學城9.3高分SS級IP，擁有超40萬收藏的龐大粉絲基礎。
- 黃金CP組合：魏哲鳴與鄭合惠子被譽為「現偶白月光」，近20cm的身高差與超強CP感火花四射。
- 經典甜寵設定：融合「雙向暗戀＋久別重逢」元素，重現「327條未發送短信」等小說名場面。
- 金牌製作班底：由《親愛的熱愛的》出品方華策影視與《小歡喜》導演劉棟聯手打造，品質有保證。
- 實力派演員：言情劇專業戶魏哲鳴再演拿手角色，與鄭合惠子的搭配被預測為春季檔黑馬甜劇。
你是遲來的歡喜｜改編至同名小說的都市愛情劇，由魏哲鳴以及鄭合惠子領銜主演，講述二人「遲來的歡喜」。下文為您精心整理《你是遲來的歡喜》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！
《你是遲來的歡喜》劇情大綱：許淮頌與阮喻重逢相愛
《你是遲來的歡喜》講述高中時期因誤會錯過的許淮頌（魏哲鳴 飾）與阮喻（鄭合惠子 飾），十年後意外重逢，許淮頌回國幫助因將暗戀經歷改寫小說而陷入抄襲風波的阮喻，二人在相處中發現高中那場暗戀並非自己的獨角戲，二人終迎來了事業與愛情上「遲來的歡喜」。
《你是遲來的歡喜》播出時間/追劇日曆
《你是遲來的歡喜》角色介紹
魏哲鳴 飾 許淮頌
許淮頌是一名律師，他幫助陷入抄襲風波的阮喻維權，他在高中時暗戀對方。
鄭合惠子 飾 阮喻
阮喻是一名小說作家，她以自己暗戀經歷作原型寫的小說被指抄襲，在許淮頌的幫助下，事業愛情兩得意。
《你是遲來的歡喜》首4集的分集劇情
第1－2集：許淮頌阮喻律師樓重逢
阮喻與許淮頌是高中同學，兩人互相暗戀卻不知道。10年後，阮喻成為小說作家，回家鄉發現高中的日記，內有元旦曾與許淮頌一起看煙花牽手的少女心事，決定試寫成新小說。許懷詩找到哥哥許淮頌的舊手機，意外看到多條有關暗戀對象的草稿，以寫詩人身份在網上偷偷發文。阮喻和寫詩人小說情節設定雷同，因此陷入抄襲風波，去相親對象劉茂工作的律師樓諮詢時，重遇上從美國回來的許淮頌，兩人互相裝作不認識。許懷詩根據草稿上在學校的音樂室，發現刻有「阮喻喜歡許淮頌」，遂向許淮頌坦白交代「闖禍」經過。許淮頌決定回國，藉工作名義與阮喻有更多機會接觸。阮喻向好友沈明櫻訴苦，擔心被許淮頌發現是親身經歷，於是嘗試接觸不同律師樓諮詢，惟未果。劉茂和阮喻通話，許淮頌背後打字讓劉推動合作。
第3－4集：視像會議許淮頌阮喻互相試探
阮喻與許淮頌交換聯絡方式，並要求視像通話進行維權會議，兩人借小說情節以女生男生角度不同，互相試探對方。阮喻與沈明櫻逛街時，突然遇上岑思思，被許淮頌通知網上指控其抄襲的人就是她。三人之後在律師樓進行會議後，阮喻請二人吃晚餐時，看到沈明櫻男友和陌生女子有親密接觸，上前理論遭人騷擾，許淮頌英雄救美，並把阮喻送回家。岑思思約阮喻見面，許淮頌教她趁機錄音取證，並將錄音筆交給她。二人見面初時並不順利，阮喻以許淮頌策略「賣慘」轉移話題，岑思思終露出馬腳，承認自己「買水軍」的行為。
《你是遲來的歡喜》5大必看亮點
必看亮點1. 魏哲嗚再演言情劇
魏哲鳴曾出演多套高甜偶像劇，獲得大量的關注度，包括《私藏浪漫》以及《賀先生的戀戀不忘》等，因此《你是遲來的歡喜》可謂是他的「舒適圈」，而且角色的清冷與他本人貼切，勢不會出戲。除此之外，魏哲鳴有份參演的《白日提燈》將在28日開播，大晒反差魅力，出現「自己打自己」的局面。
必看亮點2. 「雙向暗戀＋久別重逢」設定吸睛
《你是遲來的歡喜》講述許淮頌與阮喻在高中時互相暗戀卻因誤會錯過，最後在10年後重逢，最終二人雙向奔赴的故事，但其實看似偶然的相遇是男主精心策劃的奔赴。劇中更保留了「327條未發送的短信」、「煙火大會中牽錯手」的名場面，勢令觀眾睇到姨母笑！
必看亮點3. 演員適配度高 組「現偶白月光」
魏哲嗚與鄭合惠子兩位俊男美女的組合被網民稱為「現偶白月光」，二人有接近20厘米的身高差，眼神戲「拉絲」，CP感勁強烈。除此之外，在幕後花絮片中，二人相處溫馨自然，令不少的粉絲都期待不已，更被預測為2026年春季檔黑馬甜劇。
必看亮點4. 金牌班底 品質保證
《你是遲來的歡喜》由擅長言情偶像劇製作的華策影視出品，其代表作包括由楊紫與李現主演的《親愛的熱愛的》以及宋茜孖宋威龍主演的《下一站是幸福》。除此之外，由《九州縹緲錄》以及《小歡喜》的導演劉棟操刀，保障了劇集的質感與敘事節奏。製作組對原著細節更是用心還原，主演團隊在宣傳中「卡點」3：27發布帖文，對應「327條未發送的短信」，細節滿滿。
必看亮點5. 改編至爆紅言情小說 有人氣基礎
《你是遲來的歡喜》是改編至顧了之的同名小說，在內地網路文學原創基地晉江獲9.3高分，小說的收藏量逾40萬，是SS級小說IP；原著作者更被譽為「行走的少女心種草機」，有一定的人氣基礎，備受粉絲期待！除此之外，《你是遲來的歡喜》OST公開，當中由「OST小王子」胡夏獻唱主題曲《時間線》、顏人中演繹片頭曲《蓄謀已久的愛》。
這部劇講述了高中時互相暗戀但因誤會而錯過的許淮頌和阮喻，在十年後意外重逢。許淮頌成為一名律師，幫助因將暗戀經歷寫成小說而被指控抄襲的阮喻。在相處過程中，他們發現原來當年的暗戀並非單方面，最終迎來了事業和愛情上的「遲來的歡喜」。
|角色
|演員
|角色介紹
|許淮頌
|魏哲鳴
|一名律師，在高中時就暗戀女主角阮喻，十年後回國幫助她處理抄襲風波。
|阮喻
|鄭合惠子
|一名小說作家，以自己的高中暗戀經歷為原型創作小說，卻因此陷入抄襲爭議。
這部劇有幾大必看亮點：
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人氣演員出演：由曾主演多部高甜偶像劇的魏哲鳴再次擔綱男主角。
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經典愛情設定：「雙向暗戀」加上「久別重逢」的劇情設定非常吸引人，劇中還原了小說裏的許多名場面。
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強大製作班底：由擅長製作言情劇的華策影視出品，並由知名導演劉棟操刀，品質有保證。
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原著人氣高：改編自晉江文學城的同名爆紅小說，擁有超過40萬的收藏量和大量粉絲基礎。
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動聽的OST：邀請了「OST小王子」胡夏和實力歌手顏人中獻唱主題曲和片頭曲。