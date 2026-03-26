你是遲來的歡喜｜劇情懶人包、5大看點 魏哲鳴與鄭合惠子久別重逢

（點我展開／收合）《你是遲來的歡喜》懶人包



劇情核心 故事開端： 小說家阮喻因將自己的暗戀經歷改寫成小說，而陷入抄襲風波。

小說家阮喻因將自己的暗戀經歷改寫成小說，而陷入抄襲風波。 意外重逢： 她求助律師時，竟重遇高中暗戀對象，如今已是律師的許淮頌。

她求助律師時，竟重遇高中暗戀對象，如今已是律師的許淮頌。 雙向奔赴：許淮頌回國幫助阮喻，過程中揭開了當年暗戀並非單相思的真相，兩人最終迎來愛情與事業的圓滿。 主要角色 許淮頌 (魏哲鳴 飾)： 外表高冷的菁英律師，內心深情，為高中時就暗戀的阮喻精心策劃了這場重逢。

外表高冷的菁英律師，內心深情，為高中時就暗戀的阮喻精心策劃了這場重逢。 阮喻 (鄭合惠子 飾)：天賦異稟的小說作家，將少女心事寫成書，在許淮頌的幫助下化解危機，並收穫愛情。 五大看點 人氣小說改編： 改編自晉江文學城9.3高分SS級IP，擁有超40萬收藏的龐大粉絲基礎。

改編自晉江文學城9.3高分SS級IP，擁有超40萬收藏的龐大粉絲基礎。 黃金CP組合： 魏哲鳴與鄭合惠子被譽為「現偶白月光」，近20cm的身高差與超強CP感火花四射。

魏哲鳴與鄭合惠子被譽為「現偶白月光」，近20cm的身高差與超強CP感火花四射。 經典甜寵設定： 融合「雙向暗戀＋久別重逢」元素，重現「327條未發送短信」等小說名場面。

融合「雙向暗戀＋久別重逢」元素，重現「327條未發送短信」等小說名場面。 金牌製作班底： 由《親愛的熱愛的》出品方華策影視與《小歡喜》導演劉棟聯手打造，品質有保證。

由《親愛的熱愛的》出品方華策影視與《小歡喜》導演劉棟聯手打造，品質有保證。 實力派演員：言情劇專業戶魏哲鳴再演拿手角色，與鄭合惠子的搭配被預測為春季檔黑馬甜劇。 《你是遲來的歡喜》是一部改編自同名小說的都市愛情劇，由魏哲鳴、鄭合惠子領銜主演，講述一對高中時互相暗戀的男女，因誤會錯過十年後重逢的甜蜜故事。

你是遲來的歡喜｜改編至同名小說的都市愛情劇，由魏哲鳴以及鄭合惠子領銜主演，講述二人「遲來的歡喜」。下文為您精心整理《你是遲來的歡喜》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

分集劇情

5大亮點

《你是遲來的歡喜》劇情大綱：許淮頌與阮喻重逢相愛

《你是遲來的歡喜》講述高中時期因誤會錯過的許淮頌（魏哲鳴 飾）與阮喻（鄭合惠子 飾），十年後意外重逢，許淮頌回國幫助因將暗戀經歷改寫小說而陷入抄襲風波的阮喻，二人在相處中發現高中那場暗戀並非自己的獨角戲，二人終迎來了事業與愛情上「遲來的歡喜」。

《你是遲來的歡喜》由魏哲鳴以及鄭合惠子主演。

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《你是遲來的歡喜》播出時間/追劇日曆

《你是遲來的歡喜》追劇日曆公開！

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《你是遲來的歡喜》角色介紹

魏哲鳴 飾 許淮頌

許淮頌是一名律師，他幫助陷入抄襲風波的阮喻維權，他在高中時暗戀對方。

《你是遲來的歡喜》角色介紹 | 魏哲鳴飾演律師許淮頌

鄭合惠子 飾 阮喻

阮喻是一名小說作家，她以自己暗戀經歷作原型寫的小說被指抄襲，在許淮頌的幫助下，事業愛情兩得意。

《你是遲來的歡喜》角色介紹 | 鄭合惠子飾演小說家阮喻

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《你是遲來的歡喜》首4集的分集劇情

第1－2集：許淮頌阮喻律師樓重逢

阮喻與許淮頌是高中同學，兩人互相暗戀卻不知道。10年後，阮喻成為小說作家，回家鄉發現高中的日記，內有元旦曾與許淮頌一起看煙花牽手的少女心事，決定試寫成新小說。許懷詩找到哥哥許淮頌的舊手機，意外看到多條有關暗戀對象的草稿，以寫詩人身份在網上偷偷發文。阮喻和寫詩人小說情節設定雷同，因此陷入抄襲風波，去相親對象劉茂工作的律師樓諮詢時，重遇上從美國回來的許淮頌，兩人互相裝作不認識。許懷詩根據草稿上在學校的音樂室，發現刻有「阮喻喜歡許淮頌」，遂向許淮頌坦白交代「闖禍」經過。許淮頌決定回國，藉工作名義與阮喻有更多機會接觸。阮喻向好友沈明櫻訴苦，擔心被許淮頌發現是親身經歷，於是嘗試接觸不同律師樓諮詢，惟未果。劉茂和阮喻通話，許淮頌背後打字讓劉推動合作。

第3－4集：視像會議許淮頌阮喻互相試探

阮喻與許淮頌交換聯絡方式，並要求視像通話進行維權會議，兩人借小說情節以女生男生角度不同，互相試探對方。阮喻與沈明櫻逛街時，突然遇上岑思思，被許淮頌通知網上指控其抄襲的人就是她。三人之後在律師樓進行會議後，阮喻請二人吃晚餐時，看到沈明櫻男友和陌生女子有親密接觸，上前理論遭人騷擾，許淮頌英雄救美，並把阮喻送回家。岑思思約阮喻見面，許淮頌教她趁機錄音取證，並將錄音筆交給她。二人見面初時並不順利，阮喻以許淮頌策略「賣慘」轉移話題，岑思思終露出馬腳，承認自己「買水軍」的行為。

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《你是遲來的歡喜》5大必看亮點

必看亮點1. 魏哲嗚再演言情劇

魏哲鳴曾出演多套高甜偶像劇，獲得大量的關注度，包括《私藏浪漫》以及《賀先生的戀戀不忘》等，因此《你是遲來的歡喜》可謂是他的「舒適圈」，而且角色的清冷與他本人貼切，勢不會出戲。除此之外，魏哲鳴有份參演的《白日提燈》將在28日開播，大晒反差魅力，出現「自己打自己」的局面。

《你是遲來的歡喜》 魏哲鳴靚仔到爆燈！

必看亮點2. 「雙向暗戀＋久別重逢」設定吸睛

《你是遲來的歡喜》講述許淮頌與阮喻在高中時互相暗戀卻因誤會錯過，最後在10年後重逢，最終二人雙向奔赴的故事，但其實看似偶然的相遇是男主精心策劃的奔赴。劇中更保留了「327條未發送的短信」、「煙火大會中牽錯手」的名場面，勢令觀眾睇到姨母笑！

《你是遲來的歡喜》男女主的情愫由高中延續到職場。

必看亮點3. 演員適配度高 組「現偶白月光」

魏哲嗚與鄭合惠子兩位俊男美女的組合被網民稱為「現偶白月光」，二人有接近20厘米的身高差，眼神戲「拉絲」，CP感勁強烈。除此之外，在幕後花絮片中，二人相處溫馨自然，令不少的粉絲都期待不已，更被預測為2026年春季檔黑馬甜劇。

《你是遲來的歡喜》許淮頌與阮喻情愫暗湧有睇頭

必看亮點4. 金牌班底 品質保證

《你是遲來的歡喜》由擅長言情偶像劇製作的華策影視出品，其代表作包括由楊紫與李現主演的《親愛的熱愛的》以及宋茜孖宋威龍主演的《下一站是幸福》。除此之外，由《九州縹緲錄》以及《小歡喜》的導演劉棟操刀，保障了劇集的質感與敘事節奏。製作組對原著細節更是用心還原，主演團隊在宣傳中「卡點」3：27發布帖文，對應「327條未發送的短信」，細節滿滿。

《你是遲來的歡喜》粉絲期待萬分！

必看亮點5. 改編至爆紅言情小說 有人氣基礎

《你是遲來的歡喜》是改編至顧了之的同名小說，在內地網路文學原創基地晉江獲9.3高分，小說的收藏量逾40萬，是SS級小說IP；原著作者更被譽為「行走的少女心種草機」，有一定的人氣基礎，備受粉絲期待！除此之外，《你是遲來的歡喜》OST公開，當中由「OST小王子」胡夏獻唱主題曲《時間線》、顏人中演繹片頭曲《蓄謀已久的愛》。

《你是遲來的歡喜》預約量破150萬。

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