70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資

70年代當家花旦米雪（Michelle）自從在1976年主演了佳視改編了首部金庸武俠小說《射鵰英雄傳》的「黃蓉」一角後，不單成為電視史上第一位飾演「黃蓉」的演員，同時亦是佳藝電視第一部達到一百萬觀眾收視的電視劇，結果米雪因而聲名鵲起，席捲東南亞，更贏得「最美黃蓉」的美譽。

米雪在近鏡下的皮膚依然白滑緊緻

在娛樂圈縱橫半世紀的米雪拍過不少膾炙人口的作品，不過最為人津津樂道的是她的凍齡外貌，時間彷彿未有在她身上留有痕跡，多年依然艷壓群芳。已經70歲的米雪日前被網民拍下零濾鏡的相片，相中米雪穿上西裝外套，下身配休閒闊褲，最令人驚訝是米雪在近鏡下的皮膚依然白滑緊緻，猶如剝殼雞蛋，有不少網民都對米雪的狀態感到震驚。

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米雪在圈中公認是美魔女代表

米雪在圈中公認是美魔女代表，早年前被日本傳媒封為「香港宮崎美子」，她曾在IG上載一輯跑步相，大騷fit爆身形，精力充沛的模樣完全不輸20出頭的年輕女孩，相當有活力。米雪近年在周潤發的影響下迷上跑步，她曾公開感謝周潤發悉心的栽培和引導，鼓勵她一直堅持下去，她深信多做運動才是養生之道，更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。今次米雪的零濾鏡的相片曝光，有不少人留言表示驚訝：「歲月不敗優雅，不老女神。」、「重要是身姿體態、步伐，這個不是上科技能保養出來的。」、「好奇她練甚麼功？」、「體態樣貌看起來都很自然。」、「好年青，不像72像27。」、「整個人看起來完全不像老人啊！」

米雪將運動視為「人生最值得的投資」

米雪將運動視為「人生最值得的投資」，多年來堅持每天早上運動，特別是跑步和行山，即使在寒冷的冬天也不間斷，米雪認為跑步不只能夠提升耐性和毅力，同時亦可以訓練心肺功能，令她說話更有中氣，聲音更明亮。米雪亦非常注重飲食，認為美麗是由內而外散發的，所以奉行傳統的廣東湯水養生智慧，會根據季節飲用不同的湯水來調理身體，例如夏天喝清補涼，冬天則飲雞湯，為了增肌和維持健美體態，還會攝取雞肉、雞蛋和牛奶等高蛋白質食物。除了外在的保養，米雪也強調內在心態的年輕，她非常樂於接受新事物，認為人需要「與時並進」，緊貼流行趨勢，例如近幾年大熱的短劇，她抱着著「參與一下沒有壞處」的心態，嘗試了短劇拍攝，跟朋友學習幕後工，閒時又會與好友聚會，做義工關心社區，做熱愛的事情，心境自然就年輕。

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