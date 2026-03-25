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農夫紅館騷門票一小時掃清 宣布加場「進步一倍」陸永揚言表演「腎功能」

影視圈
更新時間：21:45 2026-03-25 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-25 HKT

農夫（Fama）出道26年，繼16年前首度登上紅館舞台後，今年5月8日再次回歸，舉辦《全香港最好笑嘅演唱會》，門票今日正式公開發售，反應極度熱烈，一小時內即全數爆滿，農夫隨即開心宣布加開5月9日一場，誓要以笑聲席捲紅館。

C君感恩樂迷支持

對於門票火速售罄，C君（鄭詩君）笑言今次演唱會的口號與主旨正是「今日唔知聽日事，笑得一次得一次」，非常感恩樂迷的熱情支持。16年前我哋只係開一場，今次可以加多一場，進步咗100%！一倍！希望到時大家人人場場時時刻刻都開開心心！」

陸永自嘲票價「抵睇」成關鍵

陸永（陸永權）則認為票價「抵睇」是今次加場的關鍵。他笑說：「我覺得最開心係觀眾，好多朋友都同我講，好期待呀，咁平嘅！我估加場原因，係今次票價令大家好開心，價目相宜。」他更打趣道：「票價令大家開心，令我哋唔開心，係冇問題，呢個騷絕對係為大家而做嘅！」

C君籲「考古」入場

隨著加場消息公布，C君透露要開始「練啲嘢」備戰。他表示除了正密鑼緊鼓構思能令大家開心的互動環節外，亦希望大家能以「考古、悼念」農夫的心態入場觀賞，他更提到派台的新歌《歡迎玩謝我》，正是為演唱會度身訂造的主題曲，「大家去聽下啦，就知個騷其實中間我哋都會除咗玩，亦有啲『行嘢』嘅。」

農夫盼觀眾忘憂三小時

重提16年前首次紅館個唱，C君感觸道：「啲人成日問，16年後再去紅館，今年係咪好大意義？其實有幾多人記得我哋16年前去過紅館呢？我哋好想俾大家一晚快樂，可能你入到嚟唔覺得好笑，但至少你可能忘憂, 唔洗𠝹櫈三個鐘。」

陸永妙語回應操肌

陸永揚言希望入場觀眾能突破平日睇演唱會的體驗，被問到會否為演唱會操肌，陸永妙語回話：「本身有咪練多啲。我哋本身唔係呢科，冇理由開呢飯㗎？」C君則幽默補刀：「練緊㗎啦，練個腎，腎肌，呢樣好呀，夠健康。」陸永笑稱自己屆時會表演「腎功能」，「不會不停去廁所」，又賣關子表示無論練出甚麼成果，定必在演唱會上呈現。

農夫預告嘉賓有驚喜

至於嘉賓陣容，農夫他強調今次演出嘉賓別具心思：「今次呢個騷，每個嘉賓你會feel到到場係有原因嘅，佢哋係part of表演者多過嘉賓。」
 

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