五月天演唱會香港站丨《OAOA》揭序幕全場High爆 阿信感性宣言冧五迷：永遠不會忘記今天

台灣樂團五月天在啟德主場館舉辦四場《#5525+1 回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站今日（25日）進行頭場演出。演唱會於晚上7時15分開騷，大螢幕上顯示一架飛機，機外寫上「FLY TO 25 TH」，隨著他們出場後以唱出《OAOA》為演唱會掀開序幕。其後緊接唱出多首歌曲《孫悟空》、《盛夏光年》期間不乏煙花及鐳射激光效果配合，歌迷們High爆站起來又齊聲跟住唱。

五月天巡迴演唱會40分鐘綵排變限定演出

今次五月天巡迴演唱會香港站原定昨晚（24日）在啟德主場館舉行頭場，因主辦突然宣布取消24日場次，改為追加29日尾場，慶祝五月天成團紀念日。其後主辦方安排已買24日場次的觀眾退票及免費觀看五月天40分鐘綵排，結果五月天與歌迷玩得太盡興，最終唱足一個多小時，合共演繹八首經典歌曲，變身成為一場充滿歡笑與感動的限定演出。

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冠佑笑指將專注放在瑪莎身上

在頭場演出上，當五月天輪到唱到《乾杯》、《終結孤單》，五子移師到紅色跑車上獻唱，唱罷主音阿信表示好久不見，很多謝大家來到他們身邊。石頭則謂明天大家都要上班，知道剛才很多人在外面被太陽曬著排隊很久並說：「我們今晚早點放大家回家，這個場館很舒服，但我希望大家今晚將體力用光，明天再上班、上學。」而瑪莎大A晒廣東話：「香港晚安，大家好唔好呀！」他表示跟去年的演唱會不是相隔很長的時間，不過很開心見到大家，大家依然可以跟著五月天大聲唱。冠佑笑指今天是演唱會的第一天，大家可以將專注放在瑪莎身上，出場前對方說今晚在台上一定會出錯，然後他搞笑再次提醒大家記得特別關注瑪莎。此時阿信笑問瑪莎昨天才綵排過，為甚麼出錯呢？瑪莎笑言代表是live，已好一陣子沒有演出。

五子品嚐了很多香港美食

五子在台上分享品嚐了很多香港美食，其中有燒餅、蛋撻及波蘿包。阿信又指今次雖則不是五月之約，但是在生日月份來到香港，希望和你們度過五月天這25年加2最珍貴的生日。他說：「有你們在身邊，五月天一定不會忘記今天。原本是25+1，轉眼間已是25+2，今次是超前版，除了+1亦是+2，大家準備好迎接全新演唱會吧！」最搞笑現場播放片段，五月天去未來2055年，他們睇見變老的自己正在練歌，五子互相取笑對方的老態，瑪沙更親身上陣演繹變老的模樣，依然以長髮Look現身，相當爆笑。

有歌迷高舉「周杰倫16張專輯了」橫額

五月天跟歌迷們有不少互動，除了跟現場歌迷們大玩急口令外，亦安排點唱環節。有歌迷高舉寫上「周杰倫16張專輯了」橫額，吸引他們的注視，瑪沙笑問她是否買錯飛。期間有工作人員又帶來多個真與假的波蘿包，阿信笑言自己正在飲緊周杰倫所送的飲品，更即場邊吃波蘿包一邊唱《突然好想你》。五月天當晚兩度Encore，獻唱《私奔到月球》、《笑忘歌》等，阿信表示感謝香港，帶給他們滿滿的回憶，曾到過迪士尼、紅館，更試過取消演唱會。他說：「昨晚陪着24號取消了門票的朋友，首次與大家分享了綵排特別場，給我們留下很多回憶。」最驚喜唱到《最好的一天》、《傷心的人別聽慢歌》、《第一天》，現場變成恐龍世界，出現三隻恐龍。原本五月天合照後，跟在場歌迷以答謝鞠躬，但歌迷不願離場，他們又繼續唱出《香水》、《聽不到》後，為首場演出順利完成。

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五月天綵排玩得太盡興唱足八首金曲