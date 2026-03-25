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Anson Lo自度吊帶造型發揮「男人魅」 挑戰Sexy舞步展紳士風範

影視圈
更新時間：20:51 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:51 2026-03-25 HKT

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）繼《Gimme Gimme》完美駕馭11套不同服裝後，在最新個人單曲《Charisma》的MV中，以八變造型上陣，包括紅玫瑰教主、型格神秘Look與性感吊帶Look等，令神徒們目不暇給的同時，亦展現出「有自信的男人最有魅力」這個硬道理。Anson Lo親解以「魅力」作新歌主題的原因：「《Charisma》是講述大家在一段關係中你追我逐的感覺，還有一個深層意義就是，只要夠自信，你便充滿魅力，可以追逐自己想做的事、想見的人，甚至是奮力追尋自己的目標與夢想，所以自信相當重要！」

Anson Lo挑戰中板曲風

擅長跳唱快歌的Anson Lo，今次改為挑戰中板曲風，監製Edward Chan更加入了富民族色彩的樂器，令編曲充滿層次，難怪AL極為喜歡這個新嘗試。為了配合王樂儀填寫的大膽歌詞，走在潮流尖端的Anson Lo自度西裝吊帶造型，將「男人魅」發揮得淋漓盡致，並說：「為何我設計了這款造型呢？因為《Charisma》這首歌除了講述求愛過程外，同時要表達出一位紳士如何有風度地追逐自己想要的愛情，如何自信又優雅地散發自身魅力去追求心儀對象，於是我便想到搭配西裝吊帶，這項性感得來又優雅的單品，盡情展現紳士魅力！」

教主性感魅力表露無遺

除了中板快歌曲風具新鮮感外，Anson Lo亦專誠為新歌《Charisma》挑戰Sexy吊帶舞，將教主的獨有性感魅力表露無遺，達至人歌衫舞合一的完美境界，型到地裂！他說：「排舞師今次悉心設計了跟西裝吊帶相關的舞步，由於自己之前甚少要配合服裝或道具跳舞，所以今次要不斷穿梭在吊帶之間，絕對是新挑戰！」

盧瀚霆被高難度吊帶舞考起

向來舞功了得的Anson Lo也自爆被高難度的Sexy吊帶舞考起：「其中一段舞蹈要捉實8位舞蹈員的西裝吊帶轉圈，再一次過放開，動作看似簡單，但好需要默契，避免吊帶互纏，又要流暢地跟吊帶『合作』，例如將吊帶過頭而不弄垮髮型，所以部份舞步要即場作出改動，幸而出來的效果相當滿意，再辛苦也值得！」 想盡情體驗教主的懾人魅力，各位「神徒BB」謹記到各大音樂平台收聽Anson Lo新歌《Charisma》，以及Loop爆新歌MV隔空與教主共舞吧！
 

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