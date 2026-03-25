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陳瀅自嘲後悔接騷 零信心怕與蔡潔鬧交 剖白年輕跟何猷亨拍拖感害怕

影視圈
更新時間：20:17 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:17 2026-03-25 HKT

陳瀅與蔡潔將於下月25日在澳門舉行《Pillow Talk》粉絲見面會，今日舉行記者會，獲一班圈中好友黎耀祥、黃宗澤、朱敏瀚、胡定欣拍片支持。朱敏瀚在片中大爆陳瀅擅長唱Rap。陳瀅在台上表示極度後悔接了這個騷，因為對演出Live零信心，加上擔心跟蔡潔會有拗撬，但兩人到現在也未試過拗撬，現在有點期待開騷。

蔡潔拒做舞后專注唱歌

陳瀅透露已為《Pillow Talk》選好歌單，自己負責棟篤笑、跳舞和Rap歌，蔡潔則擔任唱歌擔當。她更爆料指蔡潔原本對Rap耍手擰頭，後來唱唱下逐漸接受，但對跳舞則完全拒絕。在旁的蔡潔笑言讀書時期曾上堂學跳舞，自知不是跳舞的材料，更憶起2013年參加華姐時跳過一段舞，連自己也嚇親，因此今次不敢再挑戰，並指與陳瀅各自展現擅長的一面，壓力自然減少。

陳瀅不會於台上講情史

談到兩人在台上會否分享感情狀況？蔡潔表示會分享人生重要的事情，唱歌跳舞之外，也有主題性。陳瀅則謂不會於台上講及情史，過去也經常提及過，反而在兩小時的演出，觀眾會想睇她未睇過的演出。

陳瀅剖白十年蛻變之路

提到陳瀅早前接受訪問剖白感情，她透露曾公開承認拍拖的對象只有何猷亨，但當時年紀小，感到很害怕。陳瀅坦言自從某段關係開始，便踏入恐懼狀態，現在長大了懂得處理，年輕時則會驚青怕事。她指這次演出正好切合主題，會分享這十年間的經歷，如何由從前蛻變成現在的自己，又強調自己從來不玩交友程式，亦毋須公開招親。對於早前有位男士陪她欣賞「BLACKPINK」演唱會，陳瀅澄清對方是好朋友，屆時也會來澳門看騷。

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