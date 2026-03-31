白日提燈｜劇情懶人包、5大看點 迪麗熱巴化身「美艷鬼王」

（點我展開／收合）古裝奇幻劇《白日提燈》 懶人包



劇情核心 宿命相遇： 失去五感的鬼王賀思慕，在覓食時意外遇見攜帶故人遺物「破妄劍」的少將軍段胥。

失去五感的鬼王賀思慕，在覓食時意外遇見攜帶故人遺物「破妄劍」的少將軍段胥。 攜手對抗：兩人在互相試探中發現彼此秘密，結下五感聯結契約，並共同對抗歸屬裂隙危機。 關鍵角色 賀思慕（迪麗熱巴 飾）： 統治鬼域四百年的萬靈之主，生來五感盡失，擁有絕美容顏且殺伐果斷。

統治鬼域四百年的萬靈之主，生來五感盡失，擁有絕美容顏且殺伐果斷。 段胥（陳飛宇 飾）：身世成謎的少將軍，曾被訓練成冷酷死士，面對賀思慕時卻如「小狐狸」般愛撒嬌。 五大必看亮點 化身絕美惡鬼： 迪麗熱巴今年首部播出作品，首度挑戰400歲「惡鬼」設定，展現女王與少女的雙面魅力。

迪麗熱巴今年首部播出作品，首度挑戰400歲「惡鬼」設定，展現女王與少女的雙面魅力。 極致奇幻美學： 幕後團隊精心打造27套融合敦煌與哥德風的手工華服，搭配近1900個電影級特效鏡頭。

幕後團隊精心打造27套融合敦煌與哥德風的手工華服，搭配近1900個電影級特效鏡頭。 吸睛「姐狗戀」： 首創「人鬼五感互通」契約，打破傳統仙俠框架，上演女王與忠犬的高甜拉扯。

首創「人鬼五感互通」契約，打破傳統仙俠框架，上演女王與忠犬的高甜拉扯。 頂級OST陣容： 國寶級歌手周深獻唱主題曲《初醒》，劉宇寧獻唱奔愛曲，原著作者更親自參與作詞。

國寶級歌手周深獻唱主題曲《初醒》，劉宇寧獻唱奔愛曲，原著作者更親自參與作詞。 未播先火熱度滿：預約人數突破600萬登頂年度待播劇Top 1，抖音話題播放量超40億，造型頻登熱搜。 迪麗熱巴與陳飛宇領銜主演的古裝奇幻劇《白日提燈》於3月28日開播。講述不死不滅的四百歲鬼王與身世成謎的凡人少將軍之間，以愛意抵抗時間洪流的虐戀故事。

白日提燈｜改編至小說的古裝奇幻劇《白日提燈》於3月28日起開播，由迪麗熱巴以及陳飛宇領銜主演，講述一段以愛意抵抗時間洪流的虐戀。下文為您精心整理《白日提燈》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！



劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

分集劇情

5大看點

《白日提燈》由迪麗熱巴以及陳飛宇領銜主演 ｜ 宣傳橫幅由左邊穿了紅白長裙的女主角，身處在一個有綠色奇幻生物嘅的場景；右邊的是穿了盔甲、騎住白馬的男主角，背景是一個充滿煙火嘅戰場。海報下方寫了「3月28日起」在騰訊視頻播出。

《白日提燈》劇情大綱：鬼王與少將軍相識相愛

天賦卓然的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾），在休沐覓食時意外遇見了攜帶着她故人之物的少將軍段胥（陳飛宇 飾）。二人你來我往互相試探下，賀思慕了解到段胥黑暗的過往以及心中的志向，而段胥也發現了賀思慕的堅守和孤獨。壽命不過百年的凡人和四百歲仍是少女的惡鬼，以愛意抵抗時間洪流。

《白日提燈》講述賀思慕與段胥以愛意抵抗時間洪流。 《白日提燈》宣傳相裏一個著住黑色古裝、戴住精緻頭飾的女人（迪麗熱巴 飾 賀思慕），正用手托着一個男人嘅下巴（陳飛宇 飾 段胥），兩個人深情對望。

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《白日提燈》追劇日曆

《白日提燈》追劇日曆公開 ｜日曆上有男女主角，男的正騎住白馬，女的著住紅白長裙。海報中間詳細列出了騰訊視頻VIP同SVIP會員由3月28號起的劇集更新時間表

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《白日提燈》角色介紹

迪麗熱巴 飾 賀思慕

賀思慕是萬靈之主，歸屬世界統治鬼域四百年的鬼王，她因破妄劍與段胥產生五感聯結，並暗中守護對方。

《白日提燈》迪麗熱巴飾演萬靈之主賀思慕。| 一名女子（迪麗熱巴 飾 賀思慕）身穿黑色古裝，眼神銳利，持武器做出攻擊姿勢。

《白日提燈》賀思慕美艷絕倫！| 一名女子（迪麗熱巴 飾 賀思慕）身穿華麗的紅色古裝，頭戴精緻髮飾和面紗。

陳飛宇 飾 段胥

段胥是一位身世成謎的少將軍，曾被敵國俘虜並訓練成冷酷死士，最後他與賀思慕攜手對抗歸屬裂隙危機。

《白日提燈》陳飛宇飾演少將軍段胥。| 一名年輕男子（陳飛宇 飾 段胥）身穿黑底銀紋的古裝，髮髻高束，手握刀柄，眼神堅定地望向前方。

《白日提燈》段胥勁有破碎感！ | 一名身穿盔甲、臉上帶傷的男子（陳飛宇 飾 段胥）在戰場上持劍，背景是熊熊火焰。

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《白日提燈》分集劇情

《白日提燈》第1－2集：賀思慕假裝凡人接近段胥

靈主賀思慕是近十代最強者，她不死不滅，但生來五感盡失，曾有人預言破妄劍之主可解此局。一日她到椋洲，救孤兒薛沉英，途中遇到帶着破妄劍的將軍段胥，她即假裝是凡人賀小小，倒頭暈倒只為調查清楚。賀思慕設計引出段胥用破妄劍，發現已認他為主。晴天下雪，段胥將自己的帷帽借給賀思慕，她「起底」對方，發現他腹是「將死之人」，打算滿足段胥一個願望待他死後便拿走破妄劍。突然刺客來襲，她出手相助，發現其萬靈燈害怕破妄劍，她將對方凍結試探底細之際，薛沉英被惡靈纏上，她唯有放過段胥，去將惡靈趕走。段胥找賀思慕預測天氣，發現她盡失五感，並指自己的心願是收復失地。

《白日提燈》第3－4集：賀思慕與段胥「攤牌」

段胥與吳郎將對打，證明自己的武技，更團結一心去打仗。賀思慕一心想着待段胥死後拿走破妄劍，她得知對方在19歲時遭遇劫難九死一生，並精通古文，因此懷疑他並非真正的段胥。賀思慕為苦苦掙扎的段胥彈送葬曲，但關鍵時刻，東風至，紅鳥降臨，助他大挫北崇軍。事後段胥派人去接賀思慕二人繼續預測天氣，但中途遇埋伏，她略施手法讓「邪物」攻擊伏兵。段胥與賀思慕「攤牌」，她對對方的身份十分好奇。賀思慕再獻計炸關河，抵擋敵軍攻勢。賀思慕好友兼屬下阿晏來人間探望她，她發現段胥提早一日炸關河，他竟然感受到隱身的賀思慕；段胥竟然是與她連結五感的結咒人。

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《白日提燈》5大必看亮點

《白日提燈》必看亮點1. 迪麗熱巴化身絕美「惡鬼」 今年首部作品

《白日提燈》是迪麗熱巴今年首部播出的作品，她在劇中化身有400年壽命但仍保留着少女美艷容顏的「惡鬼」，該角色設定更是迪麗熱巴首次嘗試，既要展現出鬼域統治者的殺伐果斷，又要呈現少女般的好奇心，勢令粉絲期待她的演繹。除此之外，在去年播出的《利劍玫瑰》以及《梟起青壤》成績斐然，足見迪麗熱巴的人氣以及演技。

《白日提燈》迪麗熱巴靚出新境界！| 一名身穿紅衣的古裝女子特寫，妝容精緻，眼妝带有紅色眼影，紅唇引人注目，身旁點綴著紅色的彼岸花。

《白日提燈》迪麗熱巴完美詮釋！| 一名身穿紅衣的古裝女子在迷霧瀰漫、遍地彼岸花的暗黑場景中，彎下腰溫柔地撫摸一隻白色的小動物。

《白日提燈》必看亮點2. 迪麗熱巴上身27套華服 幕後團隊極用心

劇組為迪麗熱巴的角色賀思慕打造了27套手工華服，當中融合敦煌美學以及哥特暗黑風，每套都耗費數月打造，而當中最具代表性的造型，是重工鑲嵌約2000顆琉璃珠紅衣。除此之外，《白日提燈》的美術團隊被譽為「東方奇幻美學的教科書」，美術團隊由《流浪地球》特效組以及《琅琅榜》美術顧問聯手，全劇共有近1900個電影級特效鏡頭，更實景搭建4萬平方米的歸墟城以及26米寬的龜墟床。

《白日提燈》迪麗熱巴的服飾細節滿滿！| 角色服裝介紹海報，標題為「賀思慕的靈界衣櫥」。圖中展示了一名女子（迪麗熱巴）身穿黑底金紋的華麗古裝，並以文字細節解說服裝的工藝和設計，如「繡花工藝，手工釘珠」、「金屬訂製腰帶」等。

《白日提燈》迪麗熱巴上身27套華服 | 《白日提燈》的角色服裝介紹海報，標題為「賀小小的人間衣櫥」。圖中展示了一名女子（迪麗熱巴）身穿紅色古裝，並以文字細節解說服裝的設計，如「牡丹繡茶山紋」、「繩編腰帶」等。

《白日提燈》必看亮點3. 「姐狗戀」設定吸睛

在《白日提燈》中，賀思慕是400歲的鬼王，而段胥只是壽命不會過百的凡人；在戲外，迪麗熱巴曾在採訪中分享道，段胥面對外人是冷靜沉着，而面對賀思慕時則會撒潑打滾地撒嬌，更形容對方為「一個很多面的小狐理」，二人在劇中的「姐狗戀」勢會令粉紅泡泡滿瀉！除此之外，《白日提燈》首創「人鬼五感互通」契約，突破傳統仙俠框架，勁有新鮮感！

《白日提燈》「姐狗戀」設計超吸引！| 拍立得風格照片。照片中男女主角（迪麗熱巴、陳飛宇）身穿古裝，各拿著一個老虎造型的物品，照片下方有演員的簽名。

《白日提燈》男俊女美都好有CP感！| 一名身穿綠色織錦古裝的女子（迪麗熱巴 飾 賀思慕）從背後擁抱著一名白髮男子。

《白日提燈》必看亮點4. 周深有份獻唱OST

《白日提燈》共有6首OST，當中曾在去年在啟德開騷的「國寶級歌手」周深獻唱主題曲《初醒》，他以空靈的聲線詮釋鬼王與凡人將軍的宿命羈絆；而曾與迪麗熱巴合作綜藝《開始推理吧》的劉宇寧則獻唱「奔愛曲」《若能在你眼中》。除此之外，原著的作者青燃有份參與「情定曲」《逢春》作詞，高度還原IP內核。

《白日提燈》OST唱出二人的宿命羈絆。 | 《白日提燈》的「喜迎新歲」主題海報。一名身穿紅衣的女子（迪麗熱巴 飾 賀思慕）和一名黑袍男子（陳飛宇 飾 段胥）在雪景和紅葉樹下相對而立。

《白日提燈》必看亮點5. 未開播已熱度滿滿

《白日提燈》在騰訊視頻站內預約人數突破600萬，成為2026年度待播劇集預約Top 1，劇集相關內容在抖音的話題播放量超40億，當中迪麗熱巴的紅衣鬼王造型以及陳飛宇的造型頻頻登上熱搜。除此之外，二人的「雙強互動」被網民稱為「女王x忠犬」式拉扯，勁有睇頭！

《白日提燈》未播已熱度勁高！| 《白日提燈》的慶祝海報，宣布騰訊視頻站內預約人數突破600萬，成為2026年度待播劇集預約第一名。圖中男女主角（陳飛宇、迪麗熱巴）身穿古裝，男子溫柔地看著女子，背景是盛開的紫色花樹。海報下方標示「3月28日起」播出。

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