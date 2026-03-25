警是個大佬丨林盛斌首度擔正男一謙稱「二三線」 自爆成醫生界「公敵」忙抄牌 保證：戴婚戒的絕不招惹

林盛斌（Bob）、羅子溢、王敏奕、賴慰玲、傅嘉莉、張馳豪等今日出席TVB新劇《警是個大佬》（暫名）開鏡儀式。Bob首次擔正演男一，劇情講述飾演江湖大佬「天爺」的他遇上交通意外變成植物人，靈魂出竅附身在飾演警察的子溢身上，而子溢與Bob的女兒敏奕本為一對。

子溢笑言扮女人靚過太太

子溢和Bob坦言二人要磨合如何「神同步」演繹角色，問到Bob首次演男一，他謙稱只是二、三，男一當然是子溢，自己多數做綜藝以搞笑為主，好開心次有機會演戲，尤其自小看江湖片，感覺幾「正」。子溢透露自己喜歡羅嘉良舊作《先生貴姓》，雖然好想扮女人，亦覺得會扮得靚，但今次劇情不需要，笑言只有自己扮女人會靚過老婆楊怡。他今次劇中更要騷肌，坦言要演出Bob角色的氣場也有挑戰。

Bob與王敏奕演父女冇難度

Bob笑言與王敏奕演父女並非無可能，更打趣道：「既然商天娥可以演郭晉安媽媽，我都可以演麥玲玲爸爸。」子溢同時要籌備另一部劇，他坦言兩劇重疊也無妨，有工開就好，劇疊劇可說是奢侈，Bob也認同有得「疊」已感恩。

Bob變醫生界「太太公敵」

另外，媒人Bob自爆成為醫生界「太太公敵」，笑言一知道有醫生或其他專業人士是單身就會「抄牌」，有戴婚戒的絕不招惹。他透露正在「處理中」的陳庭欣就快搞掂，也坦言有些老闆級男士想他介紹優質女友。

