臥底嬌娃｜61歲邵美琪粉色公主裙造型顛倒眾生 成功逆齡倒退20年被讚美貌演技依然巔峰

61歲邵美琪（Maggie）繼《街坊財爺》後，闊別7年再度亮相TVB劇集《臥底嬌娃》，今次邵美琪在劇中飾演名媛「卡邦妮」與關禮傑飾演的「劉彪」是夫婦，兩人育有女兒「寶儀」鍾柔美。劇集播出後，邵美琪的演出和凍齡美貌備受關注。在周一（23日）播出的一集，「劉彪」關禮傑在獄中慘死，「卡邦妮」邵美琪為對方舉行海葬時，表面上神情哀傷，但心底對老公懷有極大恨意。

邵美琪飄逸少婦造型成功逆齡

在昨晚（24日）播出的一集，「卡邦妮」邵美琪爆發多個陰暗面，劇情談及兩人的愛情故事，「卡邦妮」邵美琪由一名「戀愛腦四聯公主」蛻變成硬淨心狠的製毒女強人，為配合劇情，邵美琪需佩戴及肩假髮、與及粉系公主裙親身上陣，結果這這個飄逸少婦造型成功逆齡，看上去至少比真實年齡年輕20歲，一度在網上掀起熱話。

相關閱讀：臥底嬌娃丨邵美琪逆齡神顏力撼三大上位花旦 笑裏藏刀極速變臉嚇窒陳瀅 網民大讚果然不簡單

網民在Threads留言大讚邵美琪

邵美琪多年來穩坐女神地位，其美貌在不同年代都備受追捧，邵美琪在90年代的清爽短髮造型曾掀起熱潮，在《我本善良》中「冬菇頭」的形象，受到少女模仿，後來在《第三類法庭》飾演「韋海怡」一角，邵美琪的演出被譽為她演藝生涯中最具代表性的角色之一。今次《臥底》播出後，有網民在Threads留言大讚邵美琪：「接近大結局 ，邵美琪演技大爆發，面對又愛又恨的丈夫劉彪，探監和撤骨灰兩場戲盡演複雜內心戲，成為劇集的亮點。」、「《我本善良》是佢事業巔峰期。」、「《第三類法庭》 民間視后。（當年沒有這些選舉，但她在心目中已經是。）。」、「呢幾晚，就係睇邵美琪！」、「我就未見過佢醜過。」、「依然咁靚，好靚嘅笑容，好靚嘅自然美！」、「短頭髮突顯佢更加有型 。」、「佢真人冇化妝都真係靚到爆燈，我成日覺得佢好似狄美摩亞」、「呢啲先係盛世美顏」、「當年短頭髮既邵美琪真係好得」、「演技實力派女神」、「由後生演到老，一路有進步，這才是真正的演員！」

邵美琪極速變面演出教科書級別

除了「逆齡Look」、邵美琪昨晚的演技繼續精彩，尤其在四聯晚宴上的「極速變面Loop」，無論眼神或是嘴角的變化，都是教科書級別。事緣一直被睇低的「劉彪」關禮傑負傷出席四聯聚會，遭「白學年」白彪以「體面」為由勸離主家席，邵美琪得悉後，即上演「瘋狂極速變面」戲碼，她先是笑容滿面的與「白學年」白彪閒聊，之後趁其他人沒為意時，邵美琪眼神即變兇狠、語調極不客氣向「白學年」白彪細細聲謂：「嗰個係我老公，如果你今日逼佢坐第二張枱，我就帶埋「寶儀」鍾柔美同佢一齊走，以後都唔會出席四聯任何場合（陰笑），我睇你點交代。」說完想說的話後，邵美琪即變回甜美與「白學年」白彪繼續閒聊，令人不寒而慄。而面對後生時唔生性的老公，邵美琪然都係惡，但卻暗藏著愛意、溫柔與冇符；而之後直擊老公被綁架的場口，邵美琪則以簡單一個淚眼汪汪表情、演活了「女人仔」的無力及無助感，演技極具層次。

相關閱讀：臥底嬌娃丨零死角邵美琪合照遷就鍾柔美 花絮洩Yumi「怨言」 勞煩前輩關禮傑出手