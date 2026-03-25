「趙希洛2.0」丁樂鍶悄悄離巢TVB近一年 《美女廚房》彈出自揭曾遭冷嘲熱諷搶戲壓力爆煲

憑劇集《異空感應》飾演「變態戀愛腦」角色的丁樂鍶，演技大獲好評，被網民封為「趙希洛2.0」。丁樂鍶今年有《非常檢控觀》、《臥底嬌娃》推出，卻原來已悄悄離開TVB近一年，昨日（24日）丁樂鍶在社交平台表示準備迎接新挑戰。

丁樂鍶會繼續做短片

丁樂鍶昨日在IG公開TVB門口與TVBuddy的合照，透露因為仍然收到劇本，才交代自己已離巢。丁樂鍶表示：「離開差不多一年仲收到通告真的很感謝仲記得我嘅同事們，未知將來的我向你們致敬，順帶一提若有合作商談請聯絡我的經理。」丁樂鍶又透露會繼續做短片娛樂吓大家。

相關閱讀：37歲《美女廚房》女星驚爆遭非禮 胸部膊頭仍然疼痛 拍得疑犯樣貌：我依家仲好驚

37歲的丁樂鍶是第23期TVB藝員訓練班學員，2009年畢業後加入TVB，在節目《美女廚房》第二輯中擔任「美味天使」的「腸粉」。丁樂鍶入行多年有不少演出機會，拍過大量劇集，但多數飾演戲份不多的閒角，直到2012年離巢，轉投香港電視網絡（HKTV）旗下，外闖五年後，丁樂鍶於2017年回巢TVB發展。

丁樂鍶「變態」演技層次豐富

丁樂鍶重返TVB後演技已提升，在劇集《異空感應》中飾演「變態戀愛腦Miki」一角，層次豐富的「變態」演技，讓觀眾眼前一亮。丁樂鍶在訪問中提到第一次離巢TVB的原因，與遭到冷嘲熱諷，不堪壓力有關，丁樂鍶憶述參與《美女廚房》之後，曾在一次劇集宣傳活動上，被人指「你使乜着到咁靚，唔需要啦，根本成個焦點都唔喺你身上，你仲乜搶人哋風頭啫」。丁樂鍶亦曾聽過有人話自己「唔好搶人戲」、「有啲時候要檢點啲」，令丁樂鍶感到不開心。

丁樂鍶曾被前輩責罵唔識演戲

丁樂鍶又試過遭前輩責罵搶戲，又指她「唔識演戲」沒有資格食娛樂圈飯，令到丁樂鍶開始自我懷疑是否自己有問題，最終因被問題困擾感到好攰，選擇離開是非圈。丁樂鍶亦因為過往經歷，每次出席任何活動時的打扮都會盡量低調，欲免得罪人。

相關閱讀：異空感應｜阮浩棕嘆娛樂圈好黑暗同雞排胸有關？丁樂鍶現實兼任禮儀師工作因一事被封「趙希洛2.0」