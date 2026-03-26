張堅庭豪宅外牆大維修變「地獄」 廁所滲水屎尿惡臭憂毒氣攻心

資深電影人張堅庭與太太楊諾思（Cindy）育有兩子一女，生活幸福美滿。隨著子女長大，大仔張高銘和二女張一諾先後成家立室，細仔張高翔大學畢業後，留在美國進修，張堅庭不時飛往海外探望子女，享受家庭樂。最近張堅庭的兒子從美國返港，卻遇上一件極為苦惱的「不人道遭遇」，並在社交媒體上大吐苦水。

張堅庭豪宅不見天日

張堅庭近日在IG透露其租住的單位正進行大廈外牆維修工程，並形容自己「終於領教了大維修的不人道遭遇」。張堅庭表示不見天日：「首先噪音已經要學習接受，但原來真的會把窗戶封死。」

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張堅庭形容目前最糟糕的情況，是單位內的衛生問題接踵而來：「我的客廁滲水，水還滲到客房地氈也濕晒，原來外場沙石堵塞了去水位，我發現地下渠道的沙石根本沒有人清理，因為是地層，承受了所有往下的廢料，工程公司似乎沒有專人處理這必然發生的問題。」

張堅庭憂「沼氣」攻陷全家

最讓張堅庭崩潰是屋企充斥「屎尿味」：「最痛苦、最痛苦是工人姐姐的洗手間突然隆隆作響，未幾屎尿味擁向全屋，最慘是門窗開不了，只可奪門而出露台，十分鐘來了兩次，兒子回港但以美國時間工作，就怕沼氣悶死人。」

張堅庭擔心兒子出事

張堅庭擔心「超臭屎味是否就是致人死地的沼氣？」更到要上網用AI找答案。為免發生意外，張堅庭坦言：「我現在不讓工人姐姐睡覺，怕真係有事，真係幾離譜，個仔又瞓到好似隻豬咁樣，唯有望住佢一路索吓有冇啲沼氣入咗佢個房。」

張堅庭質疑維修目的

張堅庭前日（24日）再在IG發布一張照片，見到整棟大廈被棚架和藍色圍網完全覆蓋，恍如一個巨型地盤。張堅庭發文質疑「強制驗樓計劃」：「樓宇維修法例究竟是有利業主還是有利工程界，抑或有利古惑仔？」張堅庭以「60歲後要全身檢查」比喻，形容自己的憂慮。

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