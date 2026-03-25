Gareth.T牧羊人造型亮相 樸素造型撼動樂迷 巡演台北馬來西亞雙啟航

去年以「心傷王子」療癒無數樂迷的 Gareth.T(湯令山)，正式宣告啟動全新概念巡演《Prince of Nothing》，並一口氣公布台北與馬來西亞兩站場次。繼2025年《Prince of Sadness》世界巡演由倫敦啟航、最終在澳門劃下句點後，Gareth.T經歷情感洗鍊，將以「心零」姿態帶來更深層的音樂蛻變。台北站確定於5月1日登陸 Zepp New Taipei，馬來西亞站則在6月13日於雲頂世界雲星劇場震撼開唱。

Gareth.T從「心傷」進化至「心零」

Gareth.T從「心傷」進化至「心零」，不僅是巡演名稱的轉變，更象徵著他經歷情感洗鍊後，音樂生命力的再次昇華。談及全新主題《Prince of Nothing》，他表示這是一場與過去悲傷的正式道別：「之前的我總有一些事情無法放手，特別是關於感情方面；但這一次，我覺得很多顧慮都放下了，無所謂了。」

Gareth.T造型重大突破

為了呼應「心零」的概念，Gareth.T在造型上做出重大突破，剪去標誌性髮型，以極度樸素的牧羊人造型現身。對於這個轉變，他進一步解釋，沒有了華麗的衣服後，變成一個樸素的王子，這個王子已經很多年沒有在城市逗留，而是留在郊外跟羊群一起生活。

《Prince of Sadness》的延續

Gareth.T強調《Prince of Nothing》其實是《Prince of Sadness》的延續：「這裡的『nothing』不是指一無所有，而是一種好像沒有甚麼需要去證明、沒有甚麼需要去一定要擁有的狀態。成名、拿獎，其實也真的無所謂了，所以就成為了《Prince of Nothing》。」

Gareth.T重返馬來西亞台

至於馬來西亞站是Gareth.T二度重返當地舞台，2024年他以首個個人演唱會成功打動大馬樂迷，今年將以「心零王子」全新視角，帶領觀眾放下現實重擔，在旋律中感受從悲傷結痂到心靈重生的旅程。馬來西亞站正式公布後，當地知名網紅歌手大穎不但公開表達對Gareth.T的喜愛，更因無法出席Gareth.T馬來西亞站而在社交平台直白表示心碎，令Gareth.T的網絡熱度火速被推高，演唱會消息被不停轉發，足見馬來西亞樂迷期待見證，這位從華麗舞台走向樸素自然，從擁抱悲傷到放下執念的Gareth.T，將這份「零」的灑脫如何透過《Prince Of nothing》傳遞與悲傷正式道別的訊息，展開重生與自我對話。