(G)I-DLE中國籍成員宋雨琦舞台猛撼頭部疑腦震盪  痛苦暈眩無法站穩片段曝光  曾跟王嘉爾傳緋聞

韓國人氣女團 (G)I-DLE 的中國籍成員宋雨琦，近日驚傳健康亮起紅燈，令全球粉絲憂心忡忡。早前她在泰國演唱會上發生頭部猛烈撞擊的意外，場面驚心動魄，之後她又被拍到在戶外活動中疑似體力不支，出現暈眩欲倒下的驚險畫面。

宋雨琦泰國舞台猛撼頭部

事件的開端發生在本月21日的曼谷演唱會上。根據現場影片，宋雨琦當時正準備從舞台下的升降台登場，但疑似因機械故障或溝通失誤，當升降台上升時，她的頭部不幸猛力撞上舞台邊緣的結構。從畫面可見，她當下立即痛至彎下身，在升上舞台後，更被拍到忍不住流淚、用手擦拭眼角的畫面，但她仍強忍淚水，以極高的專業精神完成了整場演出。

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宋雨琦戶外活動險昏倒

意外發生後，宋雨琦並未獲得足夠的休息時間，隨即投入在中國的品牌代言活動。根據曝光的影片，在23日一場於馬鈴薯田舉辦的戶外活動中，宋雨琦的狀態明顯不佳。她被拍到在拍攝過程中眉頭緊鎖，不時搖頭、揉按太陽穴，臉色看起來相當難受。在一個環節中，她更突然彎下腰，身體搖晃，狀甚痛苦，看似暈眩到無法站穩，身旁的工作人員見狀立刻上前攙扶，她一度需要將頭靠在工作人員身上稍作休息，情況令人擔憂，粉絲懷疑是早前撞擊頭部引發的腦震盪後遺症。

宋雨琦父母急飛往照顧

連串事件引發粉絲對其健康狀況的極大關注。24日晚間，宋雨琦透過社交平台發文向粉絲報平安並致歉。她透露，頭部受傷後隔天便出現暈眩和疼痛，完成後續工作後，症狀加劇，伴隨劇烈頭痛。醫生已建議她暫停工作靜養，而她的父母也已緊急趕到身邊陪伴照顧。她寫道：「一直告訴你們要健健康康，這次我沒有做到，很抱歉，讓你們擔心失望，對不起……」。

宋雨琦被指曾到王嘉爾家中過夜

2022年，內地狗仔隊「攝影劉大錘」曾爆料宋雨琦深夜由王嘉爾（Jackson）的司機接到男方家中過夜，直到隔天早上才由司機和助理送回酒店，當時宋雨琦手上還拿著玫瑰花，引發熱戀揣測。不過，事件曝光後，王嘉爾方迅速發表聲明否認戀情，並表示已報警處理，保留法律追究權利，風波才告一段落。

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