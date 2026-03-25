Zendaya新片涉校園槍擊案題材惹爭議 出席巴黎首映禮 「老公」Tom Holland低調撐場

由《蜘蛛俠》女星Zendaya和「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）合演的黑色愛情喜劇《戲劇性婚禮》（The Drama）將於4月3日在美國上映，正當男女主角如火如荼地為新片造勢時，一位科倫拜高中校園槍擊案受害者的父親卻對影片作出嚴厲譴責。

《戲劇性婚禮》暗藏玄機

在這部由A24出品的黑色愛情喜劇中，Zendaya和羅拔扮演一對由一見鍾情，發展到訂婚的愛侶。但在舉行婚禮前女主角揭露了自己的黑歷史，令二人之間產生信任危機。在較早前釋出的電影預告片中，Zendaya透露了她做過「最糟糕的事情」，令未婚夫和朋友都大為震驚。雖然官方預告片沒有透露她做了甚麼，但在早期試映後，真相已經浮出水面。 她在電影中透露，她十幾歲時曾計劃在高中進行槍擊，但在最後一刻放棄了。

Zendaya被指態度過度輕鬆

一名在1999年科倫拜高中校園槍擊案中痛失兒子的男子Tom Mauser，最近接受TMZ訪問時就表示震驚。他坦言完全想不到一部被標榜為浪漫喜劇的電影竟會有這樣的轉折。Tom提到Zendaya最近作客Jimmy Kimmel的清談節目，當二人討論這個「重大轉折」時，他覺得這位女星可能並沒有認真對待此話題。據知當晚Jimmy提到此片「會給很多人的個人生活帶來很多問題」，而Zendaya卻是笑着回答說：「是啊，是啊，很有可能。絕對有可能。那些對話可能會朝着很多方向發展」，態度的確有點過度輕鬆。Tom坦言Zendaya的角色雖然並未將大屠殺付諸實行，但此角色的確有「讓槍手人性化」之嫌，他亦認為不應該將這些具體的暴力話題用作娛樂。 而A24和Zendaya均未就此事作出回應。Zendaya與羅拔則剛出席了《戲》片的巴黎首映禮，Zendaya再被發現戴着傳說中的金色婚戒現身。而其傳聞中的新婚夫婿「蜘蛛仔」湯姆賀倫（Tom Holland）亦有低調出席首映，為Zendaya打氣。