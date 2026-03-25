愛回家丨張龍Rebecca姊弟戀玩完 傳黃耀煌被踢出劇組兼離巢 網民心酸嘆：估唔到係悲劇收場

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播出以來一直深受觀眾歡迎，劇中不少演員亦成功入屋，而且更造就了多對CP，其中包括飾演接龍保安「張龍」黃耀煌與「Rebecca葉碧嘉」沈可欣的姊弟戀，這對戀人產生的化學作用深受網民喜愛，曾有人留言：「張龍同Rebecca好sweet，畀多啲機會張龍發揮。」

「張龍」「Rebecca葉碧嘉」姊弟戀劃上句號

不過「張龍」黃耀煌與「Rebecca葉碧嘉」沈可欣這段姊弟戀終於劃上句號。在日前播出的一集，劇情述「張龍」的母親在郵輪旅行期間，於賭場狂輸三千萬巨款，「Rebecca葉碧嘉」沈可欣為救愛郎，不惜落場贏回張龍的自由，但對賭期間，因「張龍」黃耀煌暗自偷笑，「Rebecca葉碧嘉」徹底心碎，最終兩人分手收場。

相關閱讀：愛回家丨張龍Rebecca求婚戲意外曝光 一個表情驚爆有重大變動

有傳黃耀煌即將與TVB完約離巢

劇集播出後，不少觀眾留言表示失望，認為兩人分手的原因太過牽強，亦有心人覺得劇組突然拆散這對CP，是為了安排黃耀煌退出《愛回家》劇組，甚至有傳他即將與TVB完約離巢。黃耀煌其後在IG貼出當日的拍攝花絮並說：「2026年2月好充實，減肚腩，上網自學鋼管舞，調節自己心情，希望大家會喜歡，多謝台前幕後，多謝水姐＊（呂搧慧儀）用第一視角嘅影片同相片，辛苦晒大家。」黃耀煌的發文引來不少人留言：「估唔到都係悲劇收場。」、「跳得好好呀，不過點解要分開？我唔喜歡你哋分開。」、「你是不是要離開劇組？回應一下啦，很多人都關心的問題。」、「等了兩年年，好不容易等來你們的兩集主綫，竟然又再說分手。」

黃耀煌避談離巢交由公司安排

對於被指離巢一事，黃耀煌回覆傳媒說：「而家未嘅，我而家只係專注手上嘅工作，負責做好啲戲，其他交畀公司安排，我每日都忙緊學嘢，好充實。」入行16年的黃耀煌在第24期藝訓班畢業後加入TVB，曾在娛樂新聞台擔任做主持，後來被安排拍劇，多年來只演出大配角，亦未試過有感情線，只曾在《大醬園》中只是單戀與及在《大帥哥》與古明華演一對。黃耀煌曾在節目《七線人棄王》中透露，試過一個月入有5萬元，但其餘11個月幾乎都只有底薪：「慢慢做耐咗，啲人唔覺得你係新人，騷錢又貴咗就變相唔會搵你，已經好耐冇試過超過2、3萬的騷錢啦，有時覺得自己7線都唔係，都唔知係咩位置。」

相關閱讀：愛回家丨「張龍」北上拍劇竟與前微辣藝人合作 早前曾高調否認離巢想加簽合約