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秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上圍映襯巨肚效果震撼 李泳淇替姜文杰甜蜜慶生

影視圈
更新時間：15:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-25 HKT

秦沛兒子姜文杰（Benji）結婚四年，去年11月與太太李泳淇晒出超聲波相，宣布將榮升父母，但二人未有透露預產期。姜文杰老婆李泳淇昨日（24日）在社交平台分享一輯唯美孕照慶祝生日。

李泳淇孕照仙氣十足

李泳淇在充滿藝術感的孕照中，穿上一襲白色透視薄紗長裙，仙氣十足。其中一套兩件式的設計，讓李泳淇大方展現渾圓的孕肚。李泳淇皮膚白滑，身材依然纖瘦，盡顯準媽媽的動人曲線。照片中的李泳淇化上簡單的妝容，時而閉上雙眼，時而凝望鏡頭，面帶溫柔微笑輕撫孕肚，流露出滿滿的母愛與幸福感，被網民大讚「最美孕婦」。

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李泳淇在IG限時動態中，分享與老公姜文杰慶祝生日的合照，見到二人捧起蛋糕頭貼頭，又與家中的兩隻寵物影「全家福」，畫面有愛。李泳淇甜蜜寫道：「經過舊年單嘢，今年老公早就買咗生日蛋糕」，簡單一句話另類放閃。

李泳淇選美比賽雙料得主

模特兒出身的李泳淇，早在2008認識姜文杰，當時只有18歲的李泳淇參加電台舉辦的「十人巷」，獲安排到TVB節目做實習生，而主持正是姜文杰。姜文杰與李泳淇相隔五年、在2013年因合作重逢，拍攝YouTube片時經過通宵了解後撻著。同年李泳淇參加香港珠寶小姐奪得冠軍及最上鏡小姐。

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