甄子丹成荷里活大製作首位自導自演華裔演員 拍《殺神John Wick》外傳爭取香港取景獲政府支持

動作片巨星甄子丹兩年前在《殺神John Wick 4》中扮演失明殺手祈恩（Caine）搶盡鏡頭，如今其角色將會重返大銀幕！據《Deadline》和《Entertainment Weekly》證實，以甄子丹飾演的祈恩為主角之衍生電影將於下月正式開拍，甄子丹除了主演該片外，更會兼任導演，目標是打造「有史以來最權威的武術動作電影」。而甄子丹亦是有史以來首位在荷里活大製作中自導自演的華裔演員，今次絕對是締造歷史。

甄子丹保留電影精髓

甄子丹表示：「祈恩這個角色最吸引我的地方在於他的矛盾之處。他身處一個以後果為導向的世界，卻依然肩負着愛、責任和犧牲。這造就了一種截然不同的動作英雄形象。這部電影是一個推動動作片類型發展的契機，史上最具代表性的武術動作片，既要保留《殺神John Wick》系列電影的精髓，又要賦予故事全新的情感深度和視覺語言。」

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Lionsgate影業早在去年春天舉行的CinemaCon上，已宣布計劃開拍這部《殺神John Wick》外傳。這部尚未定名的新作將講述祈恩在《殺神John Wick 4》之後的故事，這位殺手已擺脫了殺手集團的束縛。此外，在《殺神4》扮演島津明（Akira）一角的澤山璃奈亦會參演這部新作。在《殺神John Wick 4》中，祈恩在追殺John Wick時殺死了其好友島津浩二（真田廣之飾演），其女兒島津明在新片中將會向祈恩報殺父之仇。影片由《蝙蝠俠》編劇Mattson Tomlin和美劇《門屠》編劇Michael McGrale合作編寫劇本。

甄子丹預計6月底返港開工

另外，甄子丹周日（22日）在沙田馬場出席「2026寶馬香港打吡大賽」活動時透露，當晚飛往歐洲準備拍攝這部外傳。他更透露預計6月尾回港拍外景，他表示早前與製作隊來港落實到哪幾個地方拍攝，但大賣關子未有透露確實地點，只謂是幾個很有代表性的地方，「個故事大部分都是在歐洲發生，但今次我做導演，又是講我的角色故事，必須要講屋企係點，所以我極力爭取要有一部分在香港拍攝。香港政府都很支持，我有找羅局長（文化體育及旅遊局局長羅淑佩）協助，希望正式拍攝時會順利，讓外國的電影公司發現來香港拍戲很好，香港製作隊伍快捷專業有效果。」