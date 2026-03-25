34歲失婚李蘊慘遭街頭性騷擾 曝光「鹹濕大叔」真面目上網公審：驚你就唔好做

34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee），於2022年結束7年婚姻，卻遭前夫數臭，鬧出不少風波。近日李蘊在社交平台公開一條影片，怒斥遭到性騷擾，更公開對方樣貌，引起網民關注。

李蘊出招反擊

李蘊近日在IG的限時動態分享短片，見到片中有一位滿臉白鬚的男士，年紀看起來不少，手持疑似枴杖之物，見到李蘊拍片後即轉身離開。李蘊不滿對方行為表示：「性騷擾我，之後走人，好驚咩，咁你就唔好做啦！」

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入行逾20年的李蘊早在2004年以12歲之齡出道，兩年後年僅14歲的李蘊因拍攝雜誌一輯濕身性感照，引起軒然大波。李蘊於2015年嫁金融才俊羅章冠，誕下一對仔女定居廣州。

李蘊三年前突然復出

李蘊2023年突然宣布全面復出，去年爆出已離婚兩年，未有透露原因，但有網民指李蘊前夫羅章冠曾在2022年稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，引發外界猜測李蘊疑似出軌。

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