《中年好聲音4》陶枳樽黃藝輝閃婚 甜晒鑽戒深情告白：註定是靈魂伴侶

《中年好聲音4》的陶枳樽及黃藝輝昨晚（24日）報喜，二人各自在社交平台晒出合照，黃藝輝向陶枳樽求婚成功，二人分享訂婚喜訊，陶枳樽表示：「很多朋友知道了節目裡求婚的消息，感謝大家的祝福」，而黃藝輝回憶二人初遇的甜蜜往事，大晒幸福。

陶枳樽大晒幸福

陶枳樽昨日在IG晒出求婚鑽戒，雖然不大卻誠意十足，陶枳樽甜笑留言：「I said yes！今天沒有文案，只想表達感謝。很感謝 @tvbcomhk 和 #中年好聲音4 給了我們不止挑戰自己的機會，認識到這麼多很棒的老師和朋友，還讓我們因為音樂相遇。」陶枳樽還笑說：「還想感謝廣州這個明明不是我們家鄉，卻剛好同時選擇了打拼的地方」。

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陶枳樽又感謝未婚夫黃藝輝，指對方是一位勇士：「從相識到現在，都給予我很安心，簡單，快樂的關係，作為一個每天拆解愛情文學的情感博主，我很清楚戀愛和婚姻是甚麼回事。你的天然呆居然可以擊破我的複雜思維，用魔法打敗魔法，很佩服（笑）。未來呢，還有很多怪獸要打，一起加油～隊友」。

陶枳樽借工作室結緣

而黃藝輝昨日同樣在IG發文：「She said yes！我們訂婚了！我們第一次見面，是在我的工作室。她借來錄音，也借走了一整天的日光。溫柔、可愛、體貼——可我總在想，一個人要經歷過多少，才會把懂事修煉得這樣自然。她一定也很需要被疼吧。」

黃藝輝指因為比賽令二人各自奔忙，日子拉長成各自的軌道：「卻總在夜深時，用電話線把彼此牽回同一片月光下。聊到天色發白，聊過山川湖海，聊到發現——我們的興趣、三觀、靈魂的紋理，竟像上輩子就做過了孖寶兄弟。是互補，是吸引，是哪怕不相愛，也注定是靈魂伴侶的那種契合。」

黃藝輝感謝陶枳樽

黃藝輝感謝《中年好聲音4》令他與陶枳樽有了交點：「我們都不完美。我的稜角與缺口，自己也數不清。但如果人生只有一次相守的機會，我想和她試試。不為了圓滿，只為了把我所有不太熟練的愛，都交到她手裡。感謝Kelton牽了那根線，感謝TVB《中年好聲音》讓兩條平行線有了交點。更要感謝你——陶枳樽，成為我的未婚妻。」

陶枳樽演出《尋秦記》

36歲的陶枳樽曾是前女團HunterZ成員，入行前曾參加《2013年度國際旅遊小姐競選》奪得亞軍，2015年推出寫真集《Cross X Play Crz To》。陶枳樽曾演出2024年劇集《反黑英雄》，在劇中與視帝張振朗有床戲，更裸背上陣。在去年底上映的電影版《尋秦記》，陶枳樽飾演「善柔」徒弟山寨村民一員，雖然戲份不多，卻讓觀眾留下印象。

黃藝輝參加《中年好聲音4》而有「中4劉以達」之稱，卻被評審認為表現不穩定。黃藝輝在決戰上弦環節時，對戰「大魔王」唯一，選唱王力宏歌曲《我們的歌》，卻在中段嚴重甩Beat，谷婭溦一度出手幫忙打拍子仍無補於事，黃藝輝最終僅獲得78分而出局。

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