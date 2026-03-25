魔音女團丨宋宛穎倪樂琳首展30秒女團舞表現不俗獲排C位 YS導師特訓細緻用心助學員極速成長

8位《魔音女團》練習生宋宛穎、倪樂琳、倪嘉雯、俞可程、鄧凱文、盧映彤、王汛文、邢慧敏，經過1日學習後，接受YS韓國偶像學院（香港）首席導師Lenna T.以及助教文佐匡的兩小時舞蹈訓練後，首次展示30秒女團舞步的特訓成果。有女團舞經驗的倪樂琳、自小學舞的宋宛穎及倪嘉雯獲安排前排C位，表現不俗。

宋宛穎倪樂琳重拾港姐熱血感覺

倪樂琳、宋宛穎與倪嘉雯受訪，倪樂琳指跳舞並不是特別有信心，因也有自己不擅長的舞步，宋宛穎也指跳舞是大挑戰，特別是要做足表情管理，二人笑言有選港姐時的熱血感覺，又指來自YS韓國及香港的老師不算太嚴格，但教導舞步時亦相當細節，令她們掌握得很快。倪嘉雯指練習生們都有跟上舞步，昨日節目已開始錄影及特訓，其中2小時食飯時間，她也用於練習舞步，雖然是不是港姐出身，但擅長中國舞的她對表現感滿意。不過唱歌訓練方面大受打擊，形容是自信心受挫，宋宛穎自認唱歌合格，但經過訓練深入研究，很多發音輕重及感情的細節，不過導師有指導小技巧，令她們在台上「看起來」更有專業感。

倪樂琳被陳奐仁點出沒安全感

倪樂琳亦在唱歌方面大受打擊，她指：「陳奐仁老師說我沒安全感，是心理病，我們上了一堂課，他叫我相信他，可能小時候不斷被否定，習慣放棄自己想和氣生財，不過他已將我轉介給陳潔靈老師了。」問和氣生財不爭C位？她笑言當然想C位，但她想法和宋宛穎一樣，應由表現最優秀的人擔綱上陣。而倪嘉雯除了唱歌外，飲食控制也令她受打擊：「自小都不用減肥，所以食是我精神支柱！」至於倪樂琳指宋宛穎擅長身材管理，昨日起已自備雞胸和魚，不似她們仍大啖炸子雞，笑言也是最後一頓美食。