魔音女團丨俞可程以首名熱度入選壓力爆煲靠補課追進度 鄧凱文跳舞甩轆不足24小時失盡自信

8位《魔音女團》練習生宋宛穎、倪樂琳、倪嘉雯、俞可程、鄧凱文、盧映彤、王汛文、邢慧敏昨天接受舞蹈特訓，以首名成績入圍的俞可程經過訓練後已跟上舞步，同是《東張西望》主持的鄧凱文則最甩轆，換位到前排後，第二拍開始已落後。

俞可程積極修身目標3周減10公斤

「東張女神」俞可程與鄧凱文受訪，問到以首名熱度入選的俞可程首次挑戰舞步後可有壓力？她指壓力很大，跳舞方面是她最擔心的事，特別是記舞步的部分，感受到練習生之間的程度不同，來自《聲秀》的練習生最具潛力。問到如何追上進度？她指除了打醒精神學習外，也會向節目外的老師補課，她坦言唱歌與跳舞都不算叻，而俞可程亦積極投入修身，前日起已自己準備便當補充體力，她指YS的導師除了指導舞步外，亦分享了減肥餐單，16員中沒有人不用減肥，為免體力受影響要積極吸收蛋白質，她指這次減肥目標是3周內減10公斤，之前參選港姐的紀錄是2周減了5公斤，今次要更努力實行，笑言指導唱歌的陳奐仁，也會陪她們一齊減。鄧凱文則指導師們準備了BLACKPINK的相片，要她們影相後在旁邊比較，便知道身材有多大落差，又形容導師指導是「地獄級」比港姐更認真。

鄧凱文靠拜神求平安

談到跳舞時第二拍便落後，鄧凱文指不足24小時已失盡自信，有別前一天的開心和高昂的心情，她指跳舞是非常困難的事，2小時的訓練對她而言很不足夠，預告16位練習生最終只留6人，淘汰方式非常地獄，問如何力挽狂瀾？她笑言只能拜神求平安，坦言要10倍努力才跟得上，問到很快在《東張西望》再見到她？鄧凱文指當年參選港姐，她那一屆沒才藝表演，自嘲因此沒繼承到港姐的才藝技能。