五月天綵排變專場唱足一小時 阿信後台換褲畫面曝光派福利 鞠躬致歉全場大合唱感動落淚

台灣天團五月天《#5525+1回到那一天》香港站原定今晚在啟德主場館舉行頭場，不過主辦突然宣布取消24日場次，改為追加29日尾場，慶祝五月天成團紀念日，並安排已購買24日場次的觀眾退票及免費觀看五月天今晚綵排40分鐘。不少入場的粉絲在社交網分享綵排實況，有阿信在後台換衫除褲的畫面，不過他早有準備穿了兩條褲。

五位團員玩得太盡興唱足八首金曲

近二萬觀眾入場見證綵排專場，原定40分鐘，五位團員與歌迷玩得太盡興，最終唱足一個多小時，合共演繹八首經典歌曲，將綵排現場變身成為一場充滿歡笑與感動的限定演出。今晚綵排開始，當阿信的聲音響起，全場近二萬人隨即爆發出震天動地的歡呼聲。歌單包括《OAOA》、《一顆蘋果》、《離開地球表面》、《戀愛ing》加節奏挑戰環節，讓現場氣氛持續升溫。此外，《傷心的人別聽慢歌》、《你是唯一》、《頑固》與《笑忘歌》亦一一奉上，每一首都引發全場大合唱。

阿信幽默地要求檢查觀眾工作證

開場面對台下滿滿的「觀眾」，阿信在台上忍不住開起玩笑：「畢竟是綵排，當然是有很多音響上面、樂器上面未調整好的地方。現場有沒有人在搞鬼？我們是五月天。」隨後他更假裝嚴肅地要求檢查全場觀眾的工作證，引得台下一片笑聲。阿信又說：「在二十五年中，你看過無數五月天演唱會，但你卻沒有看過五月天綵排是什麼樣子。歡迎大家來到五月天5525綵排現場。」石頭台上強調，他一向「綵排視同演出」，而瑪莎則坦率：「綵排其實很無聊，錯誤百出，細節被大家看光光，希望大家看到有趣的地方。」怪獸即時特別點名要大家留意「瑪莎的細節」。

阿信台上鞠躬致歉 全場大合唱感動落淚

當全場一起高唱《頑固》與《笑忘歌》時，不少人更感動落淚。阿信在台上深情說道：「原來相聚取消了，但五月天還是惦記着你們，謝謝你們今天還是來到現場，我們除了向現場每一位致上歉意之外，也向今天沒有到場、和在網絡上看到這段的朋友，致上最深的歉意。希望我們在接下來的日子裏面，依然能夠擁有完整無缺、有我有你的演唱會。再次謝謝你們，感謝你們。能夠與你們分享每一個夜晚，我覺得都是獨一無二不可多得的機會，今天還是非常感謝大家，陪我們來到5525綵排特別版，再一次謝謝你們！」

