《超人》性感秘書Valerie Perrine離世享年82歲 晚年患柏金遜症眾籌醫藥費變治喪費

於初代超級英雄電影《超人》中飾演秘書的「性感女神」美國女星Valerie Perrine日前離世，享年82歲。其好友兼紀錄片《Valerie》導演Stacey Souther昨日公布死訊，但未有透露死因，她指Valerie在比華利山家中與世長辭。

Valerie從未抱怨活出圓滿人生

Valerie於2015年診斷出患有柏金遜症，Stacey之前於眾籌網為她籌集醫藥費，如今變成喪禮費，目前已籌得逾35,000美元（約27.4萬港元）。友人形容Valerie一直勇敢面對疾病，從來沒有抱怨，她真正將生命活到圓滿和完美，世界失去她好像失去了一點美麗。

Valerie兩度參演《超人》系列

Valerie於1978年及1980憑在《超人》系列中飾演大反派Lex Luthor的性感秘書Eve Teschmacher走紅，Lex由去年離世的美國男星真赫曼（Gene Hackman）扮演，二人有不少對手戲。

Valerie曾獲奧斯卡提名及康城影后殊榮

1975年，Valerie已憑《連尼傳》獲奧斯卡影后提名，更於康城影展勇奪影后。她演出1973年電視電影《Steambath》時，更大膽半裸演出，成為首位在電視上露乳的演員。她亦曾演出《橫衝直撞奪錦標》、《電騎士》等70及80年代電影，2016年的電影《Silver Skies》成為其遺作。去年，她受訪指自己沒想過演戲，做演員前她在賭城拉斯維加斯做表演女郎，但在一次派對中，被有一名經理人睇中，讓她演導演佐治萊希路（Geroge Roy Hill）的恐怖片《屠場五號》，因此她成為了演員。

新版《超人》導演發文悼念

新版《超人》導演James Gunn亦於社交網留言悼念：「願初代『Eve Teschmacher』Valerie Perrine安息。」