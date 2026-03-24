五月天演唱會香港站丨直擊啟德綵排騷 鐵粉追足24年：由失望變驚喜 香港限定「菠蘿包」爆搶購潮

台灣樂團五月天在啟德主場館舉辦四場《#5525+1 回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站原定今晚（3月24日）在啟德主場館舉行頭場，不過主辦方相信音樂在3月9日宣布將加開29日場次，粉絲一起慶祝成軍29周年紀念日，但同時取消3月24日第一場演唱會，結果惹來粉絲相當不滿，一度要求賠償交通以及住宿費用。

五月天40分鐘的綵排特別場今免費開放

其後主辦方相信音樂3月11日晚在官方社交平台表示為取消3月24日演出，給該場次購票觀眾帶來的不便與困擾而深感抱歉：「考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，誠邀所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾，齊聚啟德主場館，參與五月天5525+1 香港站 40分鐘的綵排特別場。」40分鐘的綵排特別場於今晚（3月24日）在啟德主場館開放原本持有首場門票的觀眾免費觀看。

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《星島頭條》今日（3月24日）在啟德場外直擊準備入場觀看五月天綵排的粉絲，幾位來自內地的鐵粉從小就聽五月天的歌，溫州的小凡和毛姐姐小凡都是從小喜歡五月天，毛姐姐本來買齊各場門票，得知今晚取消最後安排到入場，大感驚喜，亦馬上撲到29日的成團紀念日場次，完全沒生氣，大讚偶像努力安排，可以看綵排也超開心，畢竟追隨五月天已24年。



深圳粉絲剪梅起初得知取消今晚首場演出有少少失望，現在可以看綵排感到期待，綵排從未公開，相信是難忘體驗，更覺得阿信這樣安排很好，自己一定不會放售門票。同樣來自深圳的粉絲栗子指門票是朋友未能到場轉贈她，坦言不想讓黃牛黨得益。

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與此同時，雖然今晚只是綵排，但今日（24日）下午兩時，啟德體育園售賣五月天應援周邊產品的店舖外，已出現長長人龍，現場目測有近千人排隊搶購毛公仔、T恤、螢光棒等，其中最有特色是香港限定菠蘿包造型掛飾，還有不少歌迷手持應援物，興奮地在「打卡位」拍照留念。有歌迷透露，人均消費達數千元，更有人一口氣購入多件限量紀念品，直言「難得嚟到，想留低多啲回憶」。現場所見，人龍由店舖延伸至街角，秩序大致良好。歌迷之間不時互相交流收藏心得，氣氛熱鬧。有歌迷受訪時表示，雖然早前主辦方取消原定3月24日的一場演出，一度感到失望，但相信五月天及大會背後有難處，「佢哋一定係有原因先會咁做，我哋作為歌迷係絕對體諒及包容。」該名歌迷續指，大會已全數退回門票款項，令她沒有捐失，「反正我哋都預咗睇幾場，索性用呢幾日留喺香港玩吓，當係一個小假期。」

這歌迷續指最感驚喜的是，大會其後宣布加開免費綵排場次，讓受影響歌迷有機會親身見證舞台背後的準備過程：「收到消息嗰晚，我真係開心到瞓唔着！」她笑言，這份意外驚喜令她對大會的處理手法改觀，更感謝阿信及五月天對歌迷的重視。至於退款安排，有歌迷透露，款項已全數用於購買3月29日及其他場次的門票，「我哋最後都買得返，仲可以睇多幾場，真係今開心。」一名獲朋友轉贈門票的歌迷表示，朋友因今日要上班未能到場，特意將票送給她。「佢話與其俾黃牛炒高價，不如送俾真正鍾意五月天嘅人。」她強調，「五迷」一向反對炒賣門票，早前曾有黃牛試圖高價收購綵排門票，但他們一致拒絕，「我哋寧願送俾朋友，都唔會助長黃牛」。