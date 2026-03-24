VIVA新歌大晒「表裏不一」 四成員自爆強烈反差

女團VIVA昨日推出本年度首支派台作品《BABY Savage》，繼續以跳唱風格帶來一場溫柔又危險的聽覺衝擊。新歌由T-Ma與JONO作曲、T-Rexx填詞、JONO編曲、T-Ma監製，延續上年《FOMO》之後的可能性。今次VIVA不再局限於單一形象，大膽展現女生的多面性，甜美跟鋒利並不對立，溫柔與危險更加可以共存。

Macy自嘲「man底」

對於今次作品，VIVA坦言十分有共鳴，原來大家都有極大反差，都是「表裏不一」。Macy分享最近拍攝時的開心經歷：「最近拍攝其實有攝影師同我講『平時睇你IG估唔到你都可以咁有活力，咁搞怪，俾咗好多驚喜我。』我聽完之後超級開心。因為其實我表面係鍾意公主look，平時sweet樣比較多，但其實我係man底，笑聲好低音，講嘢好豪放，唔只係大家平時睇到個一面！」而Ada同樣自爆外表跟內在有強烈反差：「我覺得我嘅外表俾人睇落有陣時有啲強勢，但其實私底下嘅我反而係一個比較柔弱嘅女仔。」

Carina自認最無殺傷力

至於Carina跟VALC亦不遑多讓，VALC笑言：「我個樣成日被人話好有距離感，好似好難相處，但其實我係最鍾意攬住公仔瞓覺嗰個。」Carina則透露：「平時我好似好有氣勢，但反而係團隊入面最無殺傷力嗰個。」

VIVA盼本地製作追上亞洲頂級

新歌推出後，隨即引來不少網民討論，大讚MV、曲風及造型出色，更有網民誤以為是韓國MV，盛讚香港製作水準足以媲美韓流頂級質素。隊長Carina看到網民的熱烈回響，感動表示：「雖然自己只是新人，但投身香港娛樂行業，成為其中一份子，好想本地嘅製作能夠追趕亞洲頂級水準，希望唔失禮。」

VIVA成軍兩周年

除此之外，VIVA透露五月將會加入健身賽事，Carina談及參賽緣由：「因為今年係VIVA成軍兩周年，好想我哋四個一齊完成一件事，各自為自己定下一個目標去達成。」適逢五月亦是VIVA成軍兩周年，VIVA表示今年希望找一個更大的場地，與更多歌迷一同慶祝。