《逐玉》張凌赫爆紅陷「變臉」疑雲？ 網民對比青澀校草到古裝美男進化史

內地新生代男神張凌赫憑藉內地古裝劇《逐玉》爆紅，人氣高企。然而，有網民近日在Threads上質疑道：「現在最紅的張凌赫不同劇長得差真多」，該網民對比張凌赫不同時期的照片，質疑張凌赫外貌並非「純天然」，隨即掀起一陣討論熱潮。

張凌赫出道前舊照流出

隨著討論升溫，張凌赫出道前的舊照也被網民翻出。其中一張流傳甚廣的中學照片中，他模樣清秀，氣質乾淨，被大讚是「校草」級別的靚仔。另外，在一些出道前的試鏡照中，當時的張凌赫臉上還帶著一些未褪去的嬰兒肥，整體氣質略顯青澀，但五官輪廓與現在並無太大差異。

對於「變臉」的質疑，許多粉絲和網民紛紛為張凌赫平反。他們將張凌赫從出道至今的照片進行詳細比較，認為其五官變化不大，力證他是「純天然」的。有網民留言分析：「他出道前就長這樣了，像在《寧安如夢》等劇中感覺不同，完全是妝造的原因，他五官純天然的！」粉絲認為，不同的角色設定、化妝技巧及拍攝角度，都會對演員在鏡頭前的樣貌產生巨大影響，而這正是張凌赫在《逐玉》中特別出眾的原因之一。

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不少網民認為張凌赫屬於左邊臉線條較圓潤，而右邊則輪廓分明，加上銳利眼神及高挺鼻樑，令張凌赫變得氣場強大。網民討論：「氣質不一樣，你們自己20歲跟25歲還不是不一樣」、「牙齒矯正得很好啊」、「他是輪廓可以 很好通過化妝打光調整」、「他不是以前很胖減肥變瘦的嗎，五官純天然的，只是笑起來會有很多紋」，更有網民認為是「（化）妝造（型）立大功」。

張凌赫是理工學霸

張凌赫與田曦薇主演的古裝劇《逐玉》，在愛奇藝、Netflix同步上線，更在收視排行榜上奪冠，遠超同期陸劇。張凌赫飾演氣質清冷，但有勇有謀的落難侯爺「謝征」，深受粉絲喜愛。28歲的張凌赫曾夢想做科學家，其數學、物理科目成績優異，2016年考入南京師範大學的電氣與自動化工程學院，如非入娛樂圈，有機會成為電機工程師。

張凌赫身高達190

張凌赫擁190厘米身高，於2020年演出網路劇《少女大人》出道，之後在《蒼蘭訣》、《雲之羽》、《寧安如夢》、《度華年》、《愛你》、《櫻桃琥珀》收穫人氣。張凌赫早前在宣傳《逐玉》時，在節目的畫畫環節中，開玩笑稱自己的畫像：「我感覺出生在東南亞。」陷入失言風波，要在網上留言道歉，強調「絕無歧視本意」。

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