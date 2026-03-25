58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇

58歲台灣「整形女王」顧婕兩年前發現罹患大腸直腸癌四期，當時癌細胞已轉移至肝、肺，顧婕一度做手術切除腫瘤，積極對抗癌魔。不過顧婕樂觀態度抗癌近兩年，癌指數飆高，早前曾透露早已安排好後事，放棄在生命垂危時插管或急救。顧婕近日現身活動時透露，癌指數再度飆高兼再度擴散，令她出現接近死亡的感覺。

顧婕停止抽血檢查

顧婕日前出席活動時，表示今年農曆新年再發現癌細胞已擴散至腹膜，曾因劇痛在浴室爬不起來，令顧婕一度以為「我會不會掛了」。顧婕表示已經有兩個月時間沒有去醫院抽血，因為醫生指她餘下兩條路可以選擇，「T細胞結合免疫療法」或「求神拜佛」，即是等奇蹟出現。

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顧婕原本要接受標靶藥物治療：「細胞蔓延到腹膜，真的好痛，在老師的教導下，都會跟自己的細胞對話『對不起，我都這樣傷害你們』，我老是跟馬桶談戀愛一個鐘頭，老師教我跟細胞對話後，我現在都不痛了，我有把握在秋天有奇蹟出現，我感動到哭，上帝有來幫我。」

顧婕投身公益

顧婕不僅未被病魔擊倒，反而更積極投身公益，堅持拿起畫筆，與藝術老師創作「曼陀羅球鞋」，希望籌款後幫忙非洲孩童。顧婕又寄望自己能夠康復，願意把百分之九十九的時間做公益行善。

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