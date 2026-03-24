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草蜢紅館騷設$780寵粉區 預告驚喜互動媲美貴飛位 溫提觀眾入場前先拉筋玩人浪

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-24 HKT

「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026」將於下月在紅館開鑼，由於反應熱烈，早前宣布加開4月26日場次。宣傳攻勢持續升溫，銅鑼灣、尖沙咀、旺角等十個LED幕牆播放MV及廣告，吸引Fans打卡，海報巴士亦走遍全港，為草蜢成軍40周年演唱會造勢。

草蜢紅館個唱$780票區專屬互動 

開騷在即，草蜢在閉關綵排前開直播與Fans傾足兩小時，首度曝光多款演唱會周邊產品。他們更透露因今次舞台設計特別，$780票區將成為「寵粉區」，設有驚喜互動環節，體驗媲美貴價門票位置。

三子盛裝出席紅館騷記招。
三子盛裝出席紅館騷記招。
觀眾期待三人台上演出。
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「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026」將於下月在紅館開鑼。
「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026」將於下月在紅館開鑼。

草蜢個唱周邊產品掀搶購潮

今次演唱會周邊產品包括紅色圍巾、T恤、多款文件夾、彩色掛飾和水晶球等，充滿喜慶感，現場更設有夾公仔機和扭蛋機。蔡一智表示團隊推出白色Tee，草蜢三子則穿上專屬大紅心圖案的黑色Tee作呼應，豈料兩款Tee曝光後即引起留言區騷動，Fans紛紛要求購買黑色款，連傑少也幫忙發聲，蔡一智隨即表示會與團隊商量加印。至於「吉祥物」水晶球，蔡一智坦言製作繁複且成本高昂，將限量發售。

草蜢預告全場玩人浪瀑布

草蜢透露除了$780票區有Fans專屬互動外，亦會延續「草蜢傳統」，與全場觀眾一起玩人浪，甚至由上至下玩「瀑布」，他們笑言觀眾入場前記得先拉筋做熱身。

草蜢個唱每場歌單如拆盲盒

Fans在直播留言區熱烈點唱，當中不少是慢歌及side track，傑仔笑言有些歌連歌詞都幾乎忘記。他更爆料：「因為太多歌想唱，原本想加開日場一小時當作熱身，唱一啲演唱會上唔唱嘅歌，但技術上有啲難辦，林珊珊拒絕咗。」他們透露每場都會有驚喜歌單，讓Fans如拆盲盒般充滿期待。

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