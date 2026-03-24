林志玲現身台大醫院留足3小時 經理人親回應解畫

現年51歲的「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚7年，育有一名4歲寶貝兒子。婚後定居日本多年的她，日前難得返台出席慈善特賣會，沒想到活動結束後，她竟被捕獲悄悄現身台大醫院，更留足3小時，引發外界關心是否身體亮紅燈。

林志玲強調只是例行性健康檢查

林志玲日前在活動結束後，便低調抵達台大醫院的景福特別門診。據指，門診採全預約制、隱私度極高，掛號費從1500元新台幣（約390港元）起跳，向來是不少名人健檢或就醫的首選。林志玲在門診間待了約1.5小時，進行了心電圖檢查，其後，在助手與醫護人員陪同下離開，前往診療區打針與抽血，並再轉戰台大兒童醫院做乳房及超音波檢查，直到下午5點才離開。林志玲在醫院留足3小時，不免讓外界猜測她的健康狀況；對此，她的經紀人急回應，強調這只是例行性健康檢查，謝謝大家的關心，望外界不用過度擔憂。