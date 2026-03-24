Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林志玲現身台大醫院留足3小時 經理人親回應解畫

影視圈
更新時間：16:15 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-24 HKT

現年51歲的「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚7年，育有一名4歲寶貝兒子。婚後定居日本多年的她，日前難得返台出席慈善特賣會，沒想到活動結束後，她竟被捕獲悄悄現身台大醫院，更留足3小時，引發外界關心是否身體亮紅燈。

林志玲強調只是例行性健康檢查

林志玲日前在活動結束後，便低調抵達台大醫院的景福特別門診。據指，門診採全預約制、隱私度極高，掛號費從1500元新台幣（約390港元）起跳，向來是不少名人健檢或就醫的首選。林志玲在門診間待了約1.5小時，進行了心電圖檢查，其後，在助手與醫護人員陪同下離開，前往診療區打針與抽血，並再轉戰台大兒童醫院做乳房及超音波檢查，直到下午5點才離開。林志玲在醫院留足3小時，不免讓外界猜測她的健康狀況；對此，她的經紀人急回應，強調這只是例行性健康檢查，謝謝大家的關心，望外界不用過度擔憂。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
5小時前
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
星島申訴王 | 德福五屍案單位 起拍價230萬 投資者撈底 盤點香港「超級凶宅」
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅單位230萬起拍價 投資者趁機撈底 盤點香港「超級凶宅」
申訴熱話
8小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
家居裝修
10小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
2026-03-23 09:00 HKT
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
影視圈
5小時前