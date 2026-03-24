林芊瑩跳唱全新英文歌掀高潮 連續兩年登EASL決賽表演嘉賓

東南亞最矚目籃球盛事2025-26賽季EASL東亞超級聯賽決賽日於3月22日在澳門新濠天地隆重舉行。當日有多個國家及地區電視台及媒體共同直播，包括: 中國、日本、泰國，印尼、越南、台灣、澳門、香港等，絕對是東南亞的體壇大事。香港歌手Irene林芊瑩連續兩年成為該體壇盛事的中場表演嘉賓，Irene在決賽日與舞蹈員又唱又跳並為現場球迷帶來全新跳唱英文歌曲《FEARLESS》，為決賽日掀起另一高潮。

Irene稱2026年為重大突破

提到連續兩年成為該項體壇成事盛事決賽日的表演嘉賓，Irene表示：「我覺得很榮幸可以參與，而且仲可以第一次現場演繹剛推出的跳唱歌所以格外興奮，今次絕對是2026年的一個重大突破，加上來到這個熟悉的場館，令我表現時更加有信心。」

Irene寄語無懼面對一切

是次活動中，Irene唱出跳唱新歌《FEARLESS》，這首歌曲也是她首支全英文歌曲，提到為何會推出英文歌，她興奮地說：「其實我一直都好希望可以推出一首全英文的歌曲，因為我覺得唱英文歌可以令大家看到我不同面向，今次更是跳唱，希望可以為歌迷帶來驚喜及新鮮感，適逢參與亞洲大型體壇盛事，好開心這首新歌可以大派用場。近年香港都掀起一鼓運動熱潮，希望多些人可以邊做運動邊聽到我的聲音。」她續說：「《FEARLESS》的訊息是希望大家相信自己，面對挑戰不要害怕，遇到困難應該勇於面對，自己才會更加強大，所以希望大家聽了這首歌後可以無懼面對一切。」

