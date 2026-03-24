胡燕妮終於榮升做奶奶 兒子尹子維與徐冬冬低調結婚 將籌備婚禮答謝宴請粉絲食飯

60年代「噴火美人」之稱的邵氏頂級花旦胡燕妮終於榮升做奶奶！曾被譽為「御用渣男」的尹子維與「中國第一美胸」徐冬冬自從2018年公開拍拖，2022年突然分手，2023年戲劇性復合，在2024年訂婚後，婚期屢遇波折，曾為了婚禮地點而爭執，最後定於今年2月26日在女方家鄉哈爾濱舉行一場盛大的世紀婚禮。

尹子維徐冬冬終於完成婚禮

不過尹子維和徐冬冬在1月底突然發出緊急聲明，宣布因突發家庭變故，決定將籌備已久的婚禮儀式「緊急煞停」，暫緩原本鋪張的婚禮籌備工作，全心全意陪伴長輩度過難關，婚禮改低調擺家宴。日前終於傳出好消息，尹子維和徐冬冬完成婚禮：「跟一直關心我們的朋友們正式同步啦：我和尹子維已經成家。」

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徐冬冬在娘家舉辦婚禮答謝宴

尹子維曾透露徐冬冬的近親長輩病情突然惡化，情況一度危急，有指徐冬冬與這長輩感情深厚，面對至親在生死邊緣掙扎，徐冬冬與家人商議後決將婚禮改為低調家庭朋友聚餐。徐冬冬日前在貼上兩人的婚紗相並說：「跟一直關心我們的朋友們正式同步啦：我和尹子維已經成家，家裡也已辦過儀式，只是一直沒有對外公開舉辦答謝宴，也沒有做過直播。 之前答應過網友的對外小型婚禮答謝宴正在認真籌備，今年會先在我的娘家椰樹舉辦一場，這場會以尹子維小型演唱會的形式呈現，只邀請真心支持我們的粉絲朋友們，一起吃飯聽歌，輕鬆熱鬧地聚一聚。當年我們復合很多網友說和他的撮合有關，我們很感恩。 另外還會在另一座城市，再辦一場純粉絲答謝場，同樣是免費請大家吃飯聽歌，回饋一路陪伴我們的大家。 」

尹子維對徐冬冬癡情行徑一度成熱話

尹子維對徐冬冬癡情的行徑，多年來在網上製造了不少話題，兩人因合作拍電影《合約男女》而戲假情真，戀情曝光不久，已傳出當街吵架、尹子維傳夜會張秀文，徐冬冬更一度患上暴食症，體重飆升至63公斤；又試過被影到同尹子維於街頭吵架搞到淚流滿面，但轉個頭尹子維求婚成功，並晒出徐冬冬戴上3卡求婚鑽戒放閃，可惜最後又告分手收場！尹子維曾瘋狂發癡情文，苦追舊愛徐冬冬，但遭到前度拒絕，直到2023年8月兩人卻戲劇情復合，一度成為熱話。今次終於修成正果，有人說：「當年男主在微博瘋狂上演《追妻火葬場》，我的媽呀，當時我天天圍觀，成鐵粉了好多人給他支招，勸他各種行動，給他加油打氣，像追劇似的，如今是最好的結局。 」、「椰樹是真賺到了，以前只有冬冬一個代言人，現在隨了一個，以後還要再隨一對。」、「復合以後男的真的對她很珍視了。」

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