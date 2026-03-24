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Celine Dion歌曲廣告攻佔巴黎街頭 復出在即備戰大型個唱

影視圈
更新時間：14:45 2026-03-24 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-24 HKT

憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》紅爆全球的加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion），原本計劃於2020年舉行《Courage World Tour》世界巡唱，卻因疫情影響延期。2022年，她公開罹患罕見病僵硬人症候群，病徵包括肌肉僵硬與痙攣，嚴重影響走路與發聲能力，其演藝工作更全面停擺。直至2024年，她為巴黎奧運開幕式驚喜獻唱復出。

Celine Dion欲言又止

近日巴黎街頭出現多達250張寫有莎蓮歌曲的廣告橫額，印有她的經典作品《Pour que tu m’aimes encore》、《The Power of Love》等，引發歌迷熱烈討論，外界確信她復出在即。外媒指她正積極籌備於巴黎舉辦大型演唱會，正式復出樂壇。莎蓮預計於今年秋天起，在巴黎地標場館Paris La Défense Arena展開大型演出。該場館可容納約40,000人，美國天后Taylor Swift、滾石樂隊（The Rolling Stones）等國際巨星都曾在該場地開騷。她將在9月至10月期間，以每周兩場的密集頻率開唱，規模之大，似乎暗示莎蓮已全面康復、強勢復出。今日，她又公開多張在巴黎的照片，並以法文寫上：「我不知道怎樣告訴你們。」

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