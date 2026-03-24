洪永城細女兩歲生日 被讚淡定見慣世面似大家姐

洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）2021年結婚，婚後先後迎來兩位寶貝千金大女「Sir Face」洪靖嵐與細女「Sir Nose」洪靖愉（Beryl）。日前，細女Beryl迎來兩歲生日，這對「廿四孝」父母花盡心思，在戶外公園為壽星女舉行生日會。

梁諾妍字裡行間母愛氾濫

Inez在社交網分享生日會的花絮片段，見一家四口齊穿上「工人褲」家庭裝，現埸準備了不少氣球、遊戲、禮物等等，眾人在草地上跑跑跳跳，大人細路都玩得相當盡興。Inez大讚Beryl寫道：「親愛的佛妹豬，轉眼間認識了你2年，呢2年你快速成長，食得瞓得，屙得玩得，你同家姐都係洪家的開心果，你又好愛錫Molly家姐，又同Sirface家姐攬頭攬頸，學嘢學得好快，又好淡定，又可以同大家打成一片，成個見慣世面嘅大家姐咁。」

Inez續感恩表示：「多謝你選擇我同Sir做你父母，我哋前世一定做咗好多好事今世先有呢個女兒，爹哋媽咪好愛你。（雖然你愈嚟愈Sirface，但係阿媽我更愛你）祝你2歲生日最快樂，你要繼續開開心心健健康康就足夠了。#一家洪永城又出動了」

洪永城細女唔食菜

而洪永城亦在社交網分享了BeryI多張「為食」照，相中見Beryl 飲奶、食飯、食雞蛋全部都「自動波」，吃得津津有味，十足一個「小吃貨」，十分可愛，洪永城留言：「祝我家嘅為食妹，兩歲生日快樂！爸爸祝你快高長大，好快識得自己開雪櫃、自己搬櫈仔摷零食，不過食還食，記住搭條菜啊！」