42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言

2002年落選港姐關伊彤（Anita）於2011年在劇集《你們我們他們》宣傳活動上，獲台灣演員林紹奎求婚，成為一時佳話。二人結婚14年，關伊彤為林紹奎誕下兩女一子，卻在日前傳出婚變，今日（24日）凌晨關伊彤在社交平台發文宣布已經離婚。

關伊彤表示自己很好

關伊彤今日凌晨在IG及threads上透露：「多謝近日各位傳媒對我的關注和愛護，我可以公開話比（畀）大家聽，我確實跟我先生已經離咗婚，不過我地（哋）仍然是一世的親人，我地（哋）依然會好愛我地（哋）嘅小朋友，多謝各位的關心。」關伊彤還在帖文下補充現時心情，表示自己很好：「I am so so so good, no worry」。

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關伊彤離婚消息曝光後，有網民在threads下表示不認識關伊彤：「Who？」、「你乜水？」卻遭到關伊彤反擊：「唔知就唔洗（使）留言，多謝」，關伊彤又再爆Seed寫道：「其實你唔知我係邊個，咪唔好睇囉，又要睇又要問邊個，咁好奇，自己去搵下囉，個平台係我，嘅，唔鍾意咪block或skip囉，多謝晒，唔知就咪留言喺我度，我同你又唔係friend」。

關伊彤與網民爆衝突

不少網民對關伊彤的反應感到驚訝：「Threads係公海，留意返」、「呢到唔係ig，你咁串XX，好快炎上」，亦有網民嘲諷留言：「唔會炎上啦，都冇人識佢」、「成世人最岀名係呢次」，但也有網民為關伊彤打氣：「雖然不認識你，不過祝你生活愉快」。

關伊彤曾是「翡翠十二星」一員

42歲的關伊彤2002年報名香港小姐，成功晉身12強，落選後加入TVB，曾在2004年與黎諾懿、鍾嘉欣、楊秀惠、崔建邦、胡諾言、司徒瑞祈等被力捧為「翡翠十二星」之一。關伊彤2012年轉投王維基旗下的香港電視網絡前，曾在劇集《學警雄心》、《一屋兩家三姓人》、《戀愛自由式》、《下一站彩虹》演出。

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