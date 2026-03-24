巴西球星佐真奴妻女酒店遭保安辱罵 歌手Chappell Roan拍片道歉

效力巴西球隊法林明高的巴西球星佐真奴（Jorginho Frello），昨日發文指家人在巴西聖保羅參加Lollapalooza音樂節期間，於酒店遭遇不快經歷。其11歲繼女Ada在酒店吃早餐時認出偶像Chappell Roan，路過對方餐桌時報以微笑，然後返回自己座位，全程未有開口打擾，亦沒有提出任何要求。然而，一名身材健碩的保安卻走到妻女餐桌前，對她們厲聲斥責，指責小女孩的行為「不尊重」及「騷擾」，並威脅要向酒店方投訴。女兒被嚇得嚎啕大哭，更表示不願再參加第二日的音樂節。Ada正是佐真奴太太Catherine Harding與影星前夫祖迪羅（Jude Law）所生的女兒。

Chappell拍片致歉

今日事件再有新進展，Chappell特別拍片回應，表示對保安辱罵母女一事並不知情，自己當時亦不知道有母女經過其餐桌旁，因此未有覺得受到打擾。對於保安的行為，她向佐真奴妻女道歉，認為保安下意識認定所有人的行為都不懷好意是不對的，並強調自己沒有憎恨小孩。

Catherine斥保安言語非常侮辱

Catherine亦拍片回應，雖然Chappell稱保安並非她的人，但Catherine肯定該保安與她隨行，認為名人都有責任監管工作人員的行為。Catherine指保安的言語非常侮辱，直言對方批評女兒「缺乏教養」的說法不可接受。她強調自己與女兒都是付費享用酒店服務的客人，有權在餐廳自由走動，而女兒並未作出任何騷擾Chappell的行為。她希望對方能從事件中學習，並表示不會再就此事件作出回應。

