鍾慧慧喜見黑膠復興帶動實體唱片熱潮 第三屆香港唱片店日4.18回歸

成立44年的香港唱片商會日前舉行春茗，邀請中央政府駐香港聯絡辦公室二級巡視員何德軍先生、立法會議員邵家輝先生BBS JP、知識產權署署長黃福來先生JP，聯同面一眾業界協會會長、唱片公司及實體唱片店負責人聚首一堂，分享馬年大計與業界最新動態。

鍾慧慧堅持串流無法取代實體體驗

會長鍾慧慧（Mimi Chung）致詞時表示：「過去數年黑膠唱片銷量不斷上升，令人鼓舞，而且有越來越多樂迷重新投入黑膠唱片的懷抱，他們也同時享受逛唱片店、慢慢挑選音樂產品的樂趣。這種如『尋寶』般的體驗和收藏的儀式感，是串流平台無法取代的。」今年初Mimi更前往加拿大考察交流，並接受當地電視台及電台訪問，推廣「香港唱片店日」。

唱片店日口號「守護指尖觸及的溫度」

Mimi續說：「香港唱片商會成立至今第44個年頭，在串流音樂普及的時代，商會透過舉辦連續兩屆的《香港唱片店日》等不同形式的活動，成功為實體唱片注入新動力，體現了商會和業界『團結一心，傳承音樂』的使命。《第三屆香港唱片店日》已定於4月18日（星期六）舉行，這天是香港唱片店及全世界唱片店生日的大日子，在此希望大家屆時能走進全港各區唱片店，透過發掘和購買實體唱片及其他產品的過程，親身感受這個一年一度的活動所帶來的魅力。今年的節日口號是『418 與樂迷共同守護指尖觸及的溫度！』」

唱片公司授權珍貴母帶供樂迷消費換購

Mimi還表示，《第三屆唱片店日》繼續得到多家唱片公司支持，推出限定產品配合活動，他們更會贊助及授權珍貴母帶給唱片商會，讓商會推出《第三屆香港唱片店日》獨一無二的專屬紀念精選唱片，並於4月18日節日當日供樂迷消費換購，詳情將於紀念唱片曲目確定後透過官方渠道公布。

歐信希和業界交流

唱片商會亦邀請了香港電台第二台李志剛、商業一台余宜發、新城知訊台歐陽德勛，聯同廣東電台音樂之聲歐信希，一同在春茗台上分享昔日逛唱片店的樂趣。四位電台主持人你一言、我一語，為現場年輕一輩上了寶貴的一課，讓大家理解須共同守護屬於我們的實體音樂文化，使每一位樂迷能夠繼續享受實體音樂的專屬獨特體驗。