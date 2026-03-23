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25+英皇群星演唱會丨Twins接力落區派奶茶零距離冧fans 粉絲霸定頭位等足四粒鐘

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-23 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-23 HKT

自「25+英皇群星演唱會」消息一出，全城陷入撲飛潮，首場秒殺售罄，日前宣布終極加場，勢必再掀搶飛大戰。而為慶祝「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，Twins 今日落區派禮二重奏，繼金牌經理人霍汶希（Mani）率領張敬軒同Gin Lee李幸倪快閃麥當勞任「奶茶大使」後，今日輪到Twins接力出動落區派奶茶，再加上是Twins出道25周年，實行將歡樂及奶茶一齊散播全城。

Twins粉絲瘋狂舉機自拍

活動下午一時開始，但已經有fans早上九時，即預早四個小時於餐廳內坐定定等侯，餐廳方面亦貼心地劃了一個區域舉行這次活動，範圍可容納近百fans，不過場面仍猶如等開show般墟冚。當阿Sa蔡卓妍及阿嬌鍾欣潼一現身，全場即刻陷入瘋狂狀態，歡呼聲大到幾乎拆天，二人隨即發揮親民本色，邊行邊繞場一周派奶茶，粉絲個個舉起手機瘋狂自拍，爭取機會跟偶像零距離接觸。

Twins派奶茶兼送自家設計禮物 

除了派奶茶，Twins更十分有心思，特別準備了，Twins 親自設計，印有「TWINS」Graffiti圖案的tote bag及小卡送給fans。二人默契十足，一個負責派奶茶，另一個派 tote bag，實行要粉絲又有得飲又有得拎，滿載而歸。最後全場更一齊大合照，場面溫馨又熱鬧。

阿Sa難得近距離互動 阿嬌盼演唱會玩得更癲

活動後阿Sa忍不住謂：「好耐都冇同fans有咁近距離接觸，上一次fans meeting都算近，但今次真係面對面咁，好難得。」阿嬌亦笑着說見到大家的熱情，自己都派到不捨得走，「希望演唱會時可以再同大家玩得更癲！」整個活動由頭熱鬧到尾，不少fans都說Twins又派又送勁有愛。
 

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