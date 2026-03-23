龍婷霸氣回應澳門個唱貴價門票爭議 ：你覺得OK咪嚟玩吓囉！

龍婷將於5月底在澳門銀河舉行《旅程》巡迴音樂會。她表示巡演去年已展開，曾到訪澳洲、清遠及廣州等地，而今次澳門站希望帶來不一樣的感覺。她坦言每次演出都會遇上不同情況，但對她而言並非壓力，而是突破，希望讓觀眾看到新元素。今次她特別準備了跳舞環節：「我想做一 part 80年代嘅disco快歌，我以前未做過呢方面，都係唱鄧麗君、王菲嘅金曲。今次因為場地可以起身，仲有個小飲品吧枱，我覺得大家可以有另一種感覺。」

龍婷型格舞姿毋須賣弄性感

龍婷透露自己其實「跳得」，因以往學過民族舞及現代舞，但今次不會為歌曲特別排舞，到時隨節奏擺動身體便可，不過亦會設計配合歌曲的甫士。被問到舞衣會否性感？她直言：「我唔會，我唔玩呢樣嘢，我唔使特登去性感，因為我會唔自在、唔自然。跳舞都分好多種，我覺得我係型。」提到她曾於綜藝節目中穿泳裝玩水上遊戲，被問到會否嘗試轉換形象？她表示有機會也不會拒絕去玩或嘗試未做過的事，會用心學習，而她的性感底線是電視能播出就可以。

《聲秀》甄敏芳任嘉賓

龍婷透露澳門站嘉賓將請來《聲秀》的Jenny甄敏芳，因聽過對方唱王菲的歌，希望屆時能一起合唱王菲經典金曲，閒時也可請對方帶路品嚐地道美食。提到羅啟豪與譚輝智的紅館騷門票售價被網民指為「天王價」，她表示沒有留意，即使有人問她也是「他們的問題，不關自己事」。至於她自己的門票最貴亦過千元，被問到會否擔心被網民批評？龍婷回應：「價錢係主辦定，又唔係我嘅問題，你覺得OK咪嚟玩吓囉。」

龍婷否認公司重男輕女

被問到何時輪到自己開紅館騷？龍婷笑言：「有機會一定去，𦧲飯應，每個歌手都想去紅館。我暫時未去到，但係我覺得我喺啲場唱吓唱吓，加加埋埋都幾好嘅。」對於外界指公司重男輕女，她坦言沒有這感覺，又指「中1生」已獲得不少資源，推動他們走了很長時間，到現在第四年，累積了許多經驗，現時自己也有不少工作機會。她透露近年抖音開放在香港做直播，所以她亦增加了直播次數，藉此宣傳自己及創造更多機會。

