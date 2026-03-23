魔音女團丨韓國最強社長Yong Heo廣東話為練習生打氣 四位導師嚴陣以待

《魔音女團》16位練習生除了獲資深歌手陳潔靈、著名音樂人陳奐仁為歌唱方面坐陣，節目組更將與韓國「最強社長」之稱 的Yong Heo 所創辦的YS韓國偶像學院合作，派出四員韓國及香港的導師到為練習生訓練舞蹈及編舞。

Yong Heo韓國深受青睞

Yong Heo在韓國深受青睞，有很多富二代想成功進入心儀的娛樂公司或直接參加選秀節目，都會重金聘請Yong Heo作為顧問，在香港分校，也能見證到他的實力，開辦不久已有學生成功入選韓國選秀節目例如Boys ll Planet 以及現在香港也有播放，由BIGBANG大聲及(G)I-DLE成員為評審的「Star is Born」。他旗下合作的「KAA 韓國藝術中心」更是韓國一線偶像及天團的集中營，最近重磅回歸的韓國天團BTS防彈少年團的成員V及Jimin、歌手泫雅、GOT7等都是該校學生，另外，韓國YG女團 Baby Monster 的羅拉、NewJeans的海仁及IVE的Liz也是社長旗下合作學院的學生。雖然Yong Heo未能抽身參與記者會，但亦拍攝了片段為16位練習生打氣，叮囑練學生除了歌舞技巧外，好的性格和端正態度以及團隊精神亦非常關鍵，最後他更以廣東話打氣說：「支持魔音女團！Fighting！」

Yong Heo派出四位老師作指導

而Yong Heo今次派出四位老師作指導，包括來自YS韓國的導師Geon、以及同樣是YS香港的導師Lenna T.、Natalie 以及Cola。Geon指見到16位練習生，已感受到她們的可能性，希望她們能努力跟上練習，務求進步，他指韓國訓練生在基本功上有更多經驗，因此會準備非常艱辛的訓練課程，問到為《魔》準備同樣訓練？他笑言：「Hard Training！Of course！」

陳熙蕊為Lenna T.學生

Lenna T.將為《魔》排練團舞及舞蹈訓練，她指練習生陳熙蕊曾是她的學生，認為16人有身材與身高，相信她們的團舞不會難排，在腦海亦已有了畫面。擅長Funk Dance的Natalie期待練習生的進步，認為大家都有自己風格，可以從可愛挑戰性感及型格的風格。Cola則希望展現她們在舞蹈上的爆發力，會積極為她們排舞同時鍛鍊體能，亦會指導表情管理。