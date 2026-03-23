魔音女團丨三屆港姐冠軍宋宛穎莊子璇倪樂琳齊入選 自組「C小隊」聲勢浩大迎戰

宋宛穎、莊子璇與倪樂琳三屆港姐冠軍齊齊入選做練習生，她們笑言有點名，16人中有12位是港姐出身，笑言女生的入行方式大多是港姐或藝員訓練班，不代表港姐即是魔音，倪樂琳指港姐多上台表演的機會，有其他優秀的條件，亦有不少港姐唱歌很好聽。談到與倪樂琳雙雙大熱的郭柏妍沒入選，她指有點意外，但亦開心見俞可程以最高分入選。

宋宛穎指曾跳女團舞倪樂琳最可靠

談到跳唱，莊子璇指當年才藝表演是跳唱，形容當時表演不堪入目，相信當晚能贏冠軍，是靠其他方面搭救。問到16人當中勁敵？宋宛穎指不會視為敵人是戰友，認為倪樂琳曾跳女團舞最可靠，倪樂琳也覺得宋宛穎自小學舞最有條件做女團，三位港姐冠軍更自組「冠軍黨」，莊子璇笑言可以做小分隊，「C小隊，C for Champion！」她們表示雖然有經驗，但亦期待3個星期的訓練，可以增強唱歌跳舞的能力，宋宛穎希望掌握跳唱時的表情管理，莊子璇則表示正增進體能勤做運動，倪樂琳指唱歌方面較容易怯場，亦希望做好表情管理。

李尹嫣自信聲音有魔力才入選

至於王汛文與李尹嫣同樣入選，李尹嫣否認是魔音，相信是有進步空間和聲音有魔力才入選，有信心在節目中展現全面的學習能力。而王汛文則指很開心能入選，因大學後能與一班女生齊齊努力，已是港姐比賽時，很開心有機會再感受一次。李尹嫣指自己平常愛在睡房練歌，覺得在睡房唱得最好，希望受訓後能在不同舞台也唱得好。而王汛文則希望透過訓練掌握表演力，談到「冠軍黨」聲勢勁，同樣身為「友誼小姐」的二人，笑言會以和平及友誼將16位化為一個團體。