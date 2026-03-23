足球女將2｜郭思Kathy靠踢波衝破心理障礙 Rose Ｍa與Vian拍真人騷受病患困擾｜專訪

郭思（Suey）、Kathy（王頌茵）與Rose Ma（馬俊怡）再次參加真人Show《足球女將2》，有人為了填補遺憾；有人為要測試一下自己為興趣可以去到幾盡；有人望借體育精神去改變自我個性，順便減肥，最緊要又Fit又靚。撰文、攝影︰鍾舜英

Kathy足球場上戒迷茫

郭思參加《足球女將2》的主因，是上一輯帶着遺憾完成節目，是故搵機會彌補；Kathy上季自認迷茫，本季目標明確，不再自我質疑，「不要再受旁人目光影響！看看自己可以去到幾盡幾遠！上次受傷，這次終於可以解放雙腳享受足球，可說是大躍進！」Rose開心遇到一班志同道合的隊友，向目標進發，透過良性競爭令她變得主動、大膽。Rose笑稱︰「還能順便減肥！操練課程十分密集，我遇上壓力便吃不下東西，《足球女將2》就像減肥營，而且觀眾又能在電視螢幕前看到我，我真是贏到盡！」

左起︰郭思、Vian、Rose與Kathy要組足球隊比賽。

Kathy靠踢波衝破心理障礙！

Rose Ｍa拍攝真人騷受病患困擾。

Rose Ｍa寓工作於減肥。

Vian新加盟零默契

新加盟的Vian（連家穎）有個運動夢，她自細接觸短跑，代表港隊在體院受訓時遇上嚴重膝傷，有兩、三年跑不到步，連行樓梯也有困難。Kathy大讚Vian爆發力強︰「在球場上沒有人可以追到Vian！」惟Vian透露幾個月的拍攝過程，像再次經歷田徑生涯，一開始時非常興奮，發生了意外後，心情就跌落谷底，「這次旅程叫有驚無險啦！」

Vian是《足球女將2》新隊員。

Vian是運動健將，爆發力強！

Kathy（中）同Vian（右）日夜練波，做咗好朋友。

Kathy參加真人騷挑戰極限

郭思在第2季的慘痛經歷不是身體上，而是未能衝破心理難關。本季的球員，有一半以上是新面孔，她明言合作有困難，「第一季時，我們用了許多時間去夾，建立默契，這次要重新適應，開頭我融入不到球隊，不知道怎樣配合……真的沒有想過情緒會崩潰！」Rose Ma還是老模樣，就是常常病倒，「第一季時，我患上感冒傳染大家，這次就皮膚出現嚴重敏感！雙腳又對球場膠粒敏感，雙眼發炎狂流眼水，要戴着太陽眼鏡去練波！」果然極度浮誇！

郭思參加真人騷挑戰自己的極限。

短髮的郭思予人清爽之感。

郭思在《足球女將2》要同新成員建立默契。

Kathy不再受傷患困擾，終可享受足球樂趣。

郭思（ Suey ）化妝︰Manmanflm／ 髮型︰Zap Tang／服裝︰@kapok #kapok @futureclassicsofficial

馬俊怡（ Rose Ma）化妝及髮型︰Abbie @abb.makeup／形象︰Herman WH @hermanwongheng／服裝︰Sandro、Maje @sandroparis @majeparis

連家穎（ Vian）化妝︰Shuen Kong @kong.yan.shuen／ 髮型︰Smile from Head Masters @Lamlings @headmastershk／外套 ︰ Jacket: Sandro @sandroparis @purplepr／牛仔褲︰Sandro @sandroparis @purplepr／鞋︰Sandro @sandroparis @purplepr