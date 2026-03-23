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魔音女團丨俞可程「魔音」突圍成熱話 自嘲走音取勝 無懼陳奐仁關Echo赤裸獻唱

影視圈
更新時間：19:15 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:15 2026-03-23 HKT

音樂選秀節目《魔音女團》在將軍澳電視城舉行記者會，主持蕭正楠、陳潔靈與陳奐仁，16位女團練習生，包括倪樂琳、莊子璇、宋宛穎、喬美莎、李尹嫣、穎喬、俞可程、刑慧敏、倪嘉雯、鄧凱文、王汛文、廖慧儀、蔡華英、陳熙蕊、葉靖儀與盧映彤，俞可程以點擊與熱度第一名入選，而面試大熱的倪樂琳亦成功入選，另一位「魔音」郭柏妍則未入選。

Kanis朋友約K現場再聽

「東張女神」俞可程（Kanis）以一曲《煎熬》成功入選，笑言網民反應聽起來很煎熬，亦多了朋友約她唱K現場再聽一次。談到獲好成績，Kanis笑言憑魔音成功取勝，面試片節段兼具魔音與搞笑效果，自己翻看也發現走音得很強勁，她指當年參選港姐，是表演空中瑜珈，也沒想出港姐出了這麼多位練習生，相信大家都有過人之處。

陳奐仁關Echo唱得赤裸

她指很少在公開場合唱歌，選這首歌也有驚和擔心，當時現場表演陳奐仁更關了她的Echo，唱得非常赤裸。她表示面試片段中，最難忘是李尹嫣的Rap以及郭柏妍，問到少了勁敵？她指大家都魔音。Kanis指將接受3星期訓練，會積極練歌、跳舞與減肥，會在身體、精神、心態都做足準備，笑言有重選港姐的感覺。談到很多朋友約唱K？Kanis笑言是：「朋友都想聽我唱歌，都約滿了，網民也留言聽我唱歌不是享受、而是上癮，會一直Loop，身邊朋友也是，笑我唱《煎熬》是另一方面超越原唱！」另外，蕭正楠正日生日，獲陳奐仁及陳潔靈送吻。

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