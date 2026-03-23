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黎明紅館騷化身潮爆船長造型登場 向觀眾送「紅蘿蔔」手燈 打造雷射天幕經典歌大晒冷

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-23 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-23 HKT

《黎明LEON LAI ROBBABA紅館演唱會 2026》昨晚序幕，Leon將帶領觀眾一連10晚感受一場視覺、聽覺、觸感齊集的音樂派對，這晚他向觀眾送上驚喜「紅蘿蔔」手燈，讓紅館歷史性首次出現一片「紅蘿蔔」燈海，配合一首首耳熟能詳的「明曲」，觀眾在歡樂及充滿愛的氛圍下，歡呼聲、尖叫聲、歡笑聲震撼紅館。 

Leon用立體屏幕製造效果

Leon演唱會向來在製作上毫不吝嗇，今次當然不讓人失望，更送上大驚喜，大手筆向每位入場觀眾送上可愛的「紅蘿蔔」手燈，一眾「明粉」紛紛拿起手燈selfie，有粉絲更表示不捨得拆盒，多謝Leon的心思。 今次舞台上的巨型屏幕，由10幾個不同大小的立體屏幕組合而成，令視覺更立體，加上每個立體屏幕都能播出不同畫面，更讓人目不睱吸。場館內接近200支雷射燈，打造出強化版雷射天幕，強勁節奏的音樂躍動，給予觀眾視覺、聽覺的官能刺激。 

Leon將紅館化身大型Disco

演唱會由晚上8時15分開始，巨型立體屏幕上播出3分多鐘的動畫短片。除了「獨眼兔」，還出現新角色「白巫女」、「黑魔王」等。而Leon亦以一身潮爆船長造型登場，以新歌《共你趕到這班車就是傳奇》為個唱揭序幕，一眾「明迷」齊揮動着「紅蘿蔔」跟着邊唱邊跳，令紅館出現一片「紅蘿蔔」燈海，可愛又震撼。 Leon 在視覺上給予觀眾官能刺激，《夜夜夢中見》，漫天泡泡氣氛浪漫；聽覺上又是另一番享受，部分歌曲用了環迴立體聲，像《聽身體唱歌》，配合天幕射燈，紅館如同變成大型Disco，氣氛High爆。

Leon叫歌迷開心面對煩惱
 

壓軸部分，Leon獻上《眼睛想旅行》、《Sugar in the Marmalade》及《我的親愛》，8隻牛牛上台齊跳舞，屏幕出現七彩城堡，打造開心歡樂的演唱會氣氛。Leon謝幕時笑說：「好開心今晚同大家可以眼神交流，明天返工就返工，返學就返學啦！或者大家有唔同的煩惱，開心去面對啦！祝大家有開心愉快的晚上。」

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